Nieuwe mousserende wijn voor Entre-Deux-Monts

In deze feestperiode pakt het wijndomein Entre-Deux-Monts uit met een derde mousserende wijn. Na de Wiscoutre en de Cuvée Bacquaert is er nu de Cuvée Jean. Met de Cuvée Jean brengt Martin Bacquaert een ode aan z’n grootvader.

Gelegen op de snijlijn tussen deze twee bergen en pal op de grens met Frankrijk produceert wijnbouwer Martin Bacquaert (41) nu al 20 jaar wijnen. “Ik plantte de eerste wijnstokken van Entre-Deux-Monts aan op de akkers van mijn grootvader Jean Bacquaert, die ook mijn peter was.

“Mijn grootvader was zelf een fervent wijn- en natuurliefhebber. Hij stierf in 2002 en heeft dus jammer genoeg nooit zelf tussen de wijnranken van Entre-Deux-Monts kunnen wandelen. Mijn grootvader dronk graag rode wijn.” De passie voor de wijn deed de vader van Martin starten met een wijn- en bierhandel in Vlamertinge. Bij een goed glas wijn werden op vele aangename momenten geklonken. “In z’n vrije tijd ging mijn grootvader er wat werken en ik ging graag mee maar dan vooral om zorgeloos te spelen.”

Rijpe aroma’s

Met de Cuvée Jean brengt wijnboer Martin Bacquaert dus een derde mousserende wijn op de markt. “Ditmaal gaan we nog een stapje verder. De mousserende wijn is gemaakt van Chardonnay druiven die na een jaar houtlagering nog minstens 5 jaar op fles heeft gerijpt. Dit resulteert in een wijn met rijpe aroma’s van tropisch fruit, noten en brioche. In de mond is de Cuvée Jean breed, rijk en droog maar tegelijk ook zacht. In combinatie met de lange afdronk, is dit een gastronomische bubbel om te schenken bij feestelijke hapjes en visgerechten.”

Eind september nog behaalde wijnbouwer Martin Bacquaert de gouden medaille met de aperitiefbubbel Wiscoutre Blanc de Blancs en dit tijdens de wedstrijd Beste Belgische Wijn van de Vereniging van Vlaamse Sommeliers samen met de vzw Belgische Wijnbouwers.

(MDN/foto EF)