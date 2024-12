Na webshop openen moeder en zoon geurkaarsen- en decoratiewinkel ‘Niekil’: “Nu kan je onze producten ruiken”

Moeder en zoon Inge Vermet (46) en Jaro Brusseel (21) zijn in de Hoogstraat 30, op een boogscheut van het stadhuis, van start gegaan met geurkaarsen- en decoratiewinkel ‘Niekil’. “We hadden eerder al een webshop maar veel mensen willen onze handgemaakte producten toch echt voelen en ruiken”, zegt Inge.

Niekil, onder die noemer verkopen Inge Vermet en haar zoon Jaro Brusseel voortaan handgemaakte kaarsen, kaarsenpotjes en ingekocht bestek en servies in de Hoogstraat in Brugge. De opmerkelijke naam roept wel wat vragen op. “Je moet de naam opsplitsen: nie kil; dus niet kil. Onze winkel en onze producten stralen warmte uit en zijn dus zeker niet kil”, legt medezaakvoerder Jaro Brusseel uit. De jongeman studeerde ‘Verkoop’ en werkt intussen drie jaar als verkoper en adviseur in een kledingwinkel. Hij zal de nieuwe zaak alvast in de beginfase nog combineren met die job.

Gedeelde passie

Jaro runt de zaak samen met zijn moeder Inge Vermet. “Samen met mijn man Brian Brusseel run ik al zo’n twintig jaar de carrosseriezaak Jaro’s Liquid Solutions in Ruddervoorde. Daarin werkte ik ook zelf mee aan het carrosseriewerk zelf, naast het doen van heel wat administratie”, legt Inge uit. “Maar ik had nood aan een andere uitdaging. Zo was ik al een tijdje bezig met het zelf maken van geurkaarsen en kaarsenpotjes- en houders. Ook mijn zoon Jarno raakte er door gepassioneerd en samen hebben we onze producten stelselmatig weten te verbeteren door zelf van alles uit te zoeken en te proberen”, vertelt Inge.

Handgemaakt

“We hadden eerst al een webshop maar ik besefte en hoorde dat veel mensen onze handgemaakte producten toch ook echt willen voelen en ruiken. Daarom dus deze fysieke winkel. We hebben het handelspand trouwens zelf aangekocht en volledig naar smaak heringericht.” De basis voor de kaarsen van Niekil is volgens Inge en Jaro een zorgvuldig geselecteerde mix van koolzaadwas en kokoswas. En voor de geurbeleving wordt dan gebruik gemaakt van fijne geuroliën die moeten zorgen voor een rijke en blijvende geur. “Voor de kaarsenpotten gebruiken we twee componenten, namelijk poeder en lijm, die we dan in een mal gieten en laten uitdrogen”, legt Inge uit. “Daarnaast verkopen we ook nog servies, bestek en mooie sjaals.”

Meer info: www.niekil.be.