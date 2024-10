“Na rampzalige brand meteen de rug gerecht”: Alain (59) runt al 34 jaar Fritshop Joske in Westrozebeke

Fritshop Joske in Westrozebeke heeft meer weg van een bistro als je er binnenstapt, maar je kunt er zowel terecht voor (meeneem)frietjes als een lekker slaatje. “We zijn altijd al mee gegaan met onze tijd en willen dat ook blijven doen”, zegt Alain Bouton.

Het verhaal van Fritshop Joske gaat al terug tot 1990. Poperingenaar Alain Bouton (59) was afgestudeerd als kok, was chef-kok geweest in de keuken voor de officieren tijdens zijn legerdienst en hij wou een eigen zaak starten. “Ik ben hier eigenlijk toevallig in Westrozebeke terecht gekomen. Op een stuk grond in de Poelkapellestraat stond een frituur leeg. Het was een mobiele frituur, ik ging er van start, maar wou eigenlijk al snel iets voor mezelf. Het eerste idee was om te bouwen op het stuk grond dat ik huurde, maar de eigenaars wilden niet verkopen, nu staat er een woonhuis.”

“Ik heet Alain, maar veel mensen noemen we gewoon Jos of Joske”

Alain moest dus ook op zoek naar iets anders en dat vond hij in de voormalige meubelwinkel Vanelslander in de Filip van Artelveldestraat. “Die eigenaars woonden hier nog naast de winkel, dus wilden ze niet om het even wat op die plaats. Maar uiteindelijk konden we het kopen en bouwden we hier onze fritshop.”

Voor wie zich afvraagt van waar de naam Joske komt…. “Wij hadden al van in het begin een frietpopje, onze mascotte Joske. Er was ook een neonverlichting toen ik nog een mobiele frituur had. En zeg eens eerlijk, dat bekt toch ook veel beter. Frituur Alain is iets wat de mensen ook sneller gaan vergeten. Maar hoewel haast alle mensen wel weten dat ik Alain noem, zijn er toch veel die Jos of Joske zeggen”, glimlacht Alain.

Brand in zomer 2015

Ondertussen runt hij de zaak met zijn vrouw Daisy Vermeulen (45), ook dochter Shauni (30) is in de zaak gekomen. Maar in 2015 sloeg het noodlot toe. “Wij waren er net enkele dagen op uit toen in de nacht van 21 op 22 juli we getroffen werden door een brand. Shauni lag boven te slapen, gelukkig werd ze gewekt door het alarm. De ravage was groot, enkel de buitenmuren stond nog overeind. De oorzaak bleek een kortsluiting in een daglicht.”

Nadat ze bekomen waren van de eerste schok, waren Alain en Daisy nog niet meteen klaar voor een herstart. “In die eerste weken denk je aan van alles en nog wat. Maar alles moest ook nog met de verzekering geregeld worden, expertises en tegenexpertises… Maar eens dat achter de rug was, wilden we ons levenswerk niet zomaar achter laten. We hebben toen onze rug gerecht. Omdat we compleet van nul moesten herstarten, moest er ook een nieuwe bouwaanvraag ingediend worden. In januari 2016 was het zover, in augustus van dat jaar konden we opnieuw openen. Voor mij was het slopen van de oude muren emotioneel het moeilijkste, we hadden die ook zelf opgebouwd. Maar eens de nieuwe funderingen er lagen en je de nieuwbouw ziet verrijzen, dan krijg je weer hoop. We konden ook een beroep doen op heel wat mensen, niet in het minst op Daiy’s broer Nick. Maar ook nog op vele andere helpende handen, van vrienden en familie. En ook zelf deden we veel, je leert snel en op korte tijd als het moet. We waren ook onze woning kwijt, we zijn eerst gaan mee wonen bij de zussen van Daisy en huurden daarna een huisje hier wat verderop.”

Midweekje Ardennen

Fritshop Joske was dus iets meer dan een jaar gesloten. “Maar de klanten vonden meteen weer de weg naar hier. Ons publiek is erg divers, veel Westrozebekenaars uiteraard en mensen uit de omliggende gemeentes. Maar ook van Ieper en Poperinge tot Izegem, we hebben klanten uit diverse windstreken.”

Als kok is Alain de man van de keuken, Daisy is het gezicht van de zaak en staat vooraan en Shauni is allround en helpt ook haar pa in de keuken, maar staat zowel aan de frituur als in de zaal.” We werken telkens met zeven, dus doen we ook een beroep op vier flexi’s en jobstudenten. We hebben een goed team, maar we soigneren ze ook. Zo waren we afgelopen zomer voor een midweek in de Ardennen, met 17 mensen in totaal en in de winter doen we ook nog een uitstap.”

Fritshop Joske telt 56 plaatsen binnen en beschikt ook over een ruim terras voor 30 mensen. “We zijn ook mee geëvolueerd met onze tijd, je kan het niet meer vergelijken met de mobiele frituur van 34 jaar geleden. Het aanbod is ruim geworden, vroeger was dat een biefstuk, vispannetje en spaghetti, nu moet je al meer aanbieden. En dat doen we ook, de royale slaatjes zijn hier erg populair. En als we het over snacks hebben dan zijn onze eigen bereide burgers onze topper.”

De frituur is open van donderdag tot en met zondag, telkens ’s middags én ’s avonds. “De eerste drie dagen van de werkweek zijn we gesloten, maar dan geven we nog les”, verrast Alain. “Ik geef spinninglessen, Daisy zumbalessen.” De oorsprong daarvan ligt in het verleden van Alain als piloot op snelheidsmotoren. “Ik reed vaak op het circuit. Om de conditie te onderhouden wilde ik destijds spinninglessen volgen, maar dat kon hier nergens in de regio. Ik ben dan maar zelf begonnen met het geven van die lessen, eerst in de sporthal in Westrozebeke. Maar die heeft ondertussen plaats geruimd voor de burelen van Pinguin, nu zitten we in tennisclub Come Back in Langemark.”

35ste verjaardag

Fritshop Joske is ook duidelijk mee met zijn tijd. “Het is al 20 jaar dat hier niets meer opgeschreven wordt, alles wordt meteen ingetikt. Ik ben daar niet maniakaal mee bezig, maar als iets de werking van de frituur bevordert, dan stappen we daar in mee. Zo werken we niet meer met een belletje als een gerecht of bestelling klaar is in de keuken, maar doen we het met oortjes.”

Volgend jaar viert Fritshop Joske de 35ste verjaardag. “Hoe? Dat weten we nog niet.” Maar de opvolging lijkt verzekerd. “Shauni werkt hier nu volledig mee, ze kan het dus overnemen. Maar je kunt dat natuurlijk niet alleen, want het kan hier best druk zijn.”