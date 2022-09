Na het vertrek van Trisha neemt Niels Deckmyn (19) fitnesszaak in Frunpark over: “Een nieuwe start met een nieuwe naam”

De fitness op het Frunpark heeft een nieuwe en wel heel jonge uitbater. Maar Niels Deckmyn (19) heeft al wat ervaring in het wereldje en gaat nu samen met Kurt Harhuis de zaak verder zetten. Na het vertrek van Trisha willen ze er een nieuwe wind laten waaien. De zaak verandert ook van naam, logo en kleuren en gaat nu als Power Gym Izegem door het leven. En Niels… die combineert zijn studies met een professionele uitdaging.

Een nieuwe start met een nieuwe naam. All-In Fitness is niet meer, voortaan gaat de sportruimte op de eerste verdieping boven H&M op het Frunpark door het leven als Power Gym. De vorige zaak ging failliet, maar ondertussen waagt de 19-jarige Kachtemnaar Niels Deckmyn de sprong. Als ervaren kracht blijft ook Kurt Harhuis, de ex van zangeres Trisha, aan boord. “Vroeger was Niels hier de jobstudent, nu wordt het omgekeerd”, zegt Kurt (54).

“We zijn zeven op zeven open en ook snel bereikbaar”

Niels studeert ‘businessmanagement en entrepeneurship’ en zal dat meteen in de praktijk kunnen brengen. “Ik was hier een half jaar actief als jobstudent, maar kwam hier ook al vier jaar sporten. Bedoeling is dat Kurt overdag hier de zaak draaiende houdt, ’s avonds en in het weekend ben ik op post.” Power Gym is immers elke dag open vanaf 9 uur, tijdens de week tot 22 uur en op zaterdag en zondag tot 18 uur.”

Terug naar de familiale sfeer

Het duo wil met een schone lei beginnen en deed ook een aantal veranderingen. “Er zijn nieuwe toestellen en ook de inrichting van de zaal is veranderd. We hebben een muur weggebroken, waardoor er meer ruimte is. We willen ook de familiale sfeer van weleer introduceren”, vertelt Niels. Kurt bevestigt: “Er was hier het jongste half jaar veel gebeurd, maar dat valt allemaal buiten de verantwoordelijkheid van Niels natuurlijk”, benadrukt Kurt. “Hij heeft de zaak nu overgenomen via de curator en kan met mijn steun zijn stempel drukken.”

“Zaterdag opent ook het speeldorp opnieuw”

Kurt Harhuis en Niels Deckmyn in het speeldorp naast de fitnesszaak. © Frank Meurisse

Niels en Kurt zijn ook nog altijd overtuigd van de troeven van de zaak. “We zijn uit verschillende windstreken heel makkelijk bereikbaar. Er is hier ook altijd parking voor de deur en dat dan nog eens gratis. We hebben hier voldoende ruimte en je kan sporten en tegelijk naar buiten kijken. Sommige gyms zijn als het ware in een bunker gevestigd, wij dus niet. Ook onze prijzen hebben we democratisch gehouden. En ook douchen kan hier nog altijd, ook al horen we dat collega’s daar al op gaan besparen.”

Naar eigen zeggen vinden de trouwe klanten al terug de weg naar de zaak. “Na een week hebben we al opnieuw 100 leden. We hopen tegen eind dit jaar opnieuw op ons vertrouwde aantal te zitten.”

Loungebar en speeldorp

In de zaak is ook een loungebar waar wie het Frunpark bezoekt iets kan gaan drinken. “Of na het sporten blijven mensen soms om nog iets te nuttigen.”

Vanaf zaterdag 17 september opent eveneens het speeldorp opnieuw. “Dat is enkel op woensdag, zaterdag en zondag open, telkens van 13 tot 18 uur. De toegangsprijs voor kinderen bedraagt 6 euro, ouders en grootouders komen er natuurlijk gratis in. En we bieden hier ook allerlei formules voor verjaardagsfeestjes aan.”

Straks begint voor Niels opnieuw het schooljaar. “Ik heb nog twee jaar te gaan. Maar door hier de zaak te starten, ben ik ook vrijgesteld van stage. Het worden sowieso drukke tijden.”