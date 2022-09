Modezaak Lireina verhuist van Groenestraat naar Berkenhagestraat: “Nog meer thuisgevoel creëren”

Op nauwelijks enkele meters van haar vroegere modezaak heeft Lindsay De Groote een nieuw pand gevonden voor Lireina. Na enkele grondige opfrissingen opent Lireina op vrijdag 9 september in de Berkenhagestraat. “Voortaan hebben we ook kwaliteitsvolle schoenen in ons gamma en er zijn enkele nieuwe merken, ook voor een maatje meer.”

Het ondernemersverhaal van Lindsay De Groote (41) startte in november 2020. Lindsay werkte toen nog deeltijds in de reissector, een branche die op een erg laag pitje stond door corona. “Net voor de tweede lockdown heb ik mijn webshop geopend”, begint Lindsay, die met haar man Frederic en hun kinderen Stan en Louise in de Kezelbergstraat woont.

Roze tinten

“Nooit had ik durven dromen dat die webshop zo’n succes zou worden. Daardoor werd het online verhaal in februari 2021 ook een offline verhaal. In een huurpandje in de Groenestraat startte ik Lireina. Omdat de boetiek al snel te klein werd, begon ik rond te kijken naar grotere panden. Toen ik hoorde dat de voormalige schilderswinkel van Linda Misseeuw in de Berkenhagestraat weer vrij zou komen, heb ik meteen contact genomen. Ik moest en zou de nieuwe huurder worden”, lacht Lindsay.

De nieuwe winkel is vijf keer zo groot dan de vorige

Zo gezegd, zo gedaan en Lindsay liet het pand helemaal opfrissen. Daarvoor nam ze de interieurarchitecten van Dot. Interior onder de arm. “De stijl is heel herkenbaar. Roze tinten, een huiselijk gevoel.. Helemaal Lireina dus! Hier in de nieuwe zaak kan ik nog meer dat thuisgevoel creëren. Een plek waar je graag bent en even wil blijven. De winkel is vijf tot zes keer groter dan het vorige pand. Al die extra ruimte weet ik goed te benutten. Er is niet alleen meer plaats om de kleding te etaleren, er zijn nu ook vier pashokjes, een rusthoekje, een speelhoekje en er is zelfs een ruimte voor workshops. Als Lireina 1.0 een kamer was, kun je Lireina 2.0 gerust een huis noemen met verschillende kamers.”

Schoenen en geurtjes

Lireina blijft trouw aan haar concept: stijlvolle kleding van betaalbare kwaliteit. “Je vindt bij ons merken als Yaya, Amélie & Amélie en Saint Tropez. Ik hoor vaak de opmerking van mensen dat ze denken dat de meest courante maten de maatjes 36 en 38 zijn, maar dat klopt niet. Hier vind je leuke, hippe kleding tot maat 50 en dat voor vrouwen tussen 20 en 70 jaar. Een nieuw merk is bijvoorbeeld Kaffe Curve, mooie en trendy kleding voor vrouwen met een maatje meer.”

Lindsay pakt voortaan ook uit met een collectie schoenen. “Nu Xirrus in Aartrijke er mee ophield en een tijdje geleden ook al Green Hall hier in Zedelgem, hebben we geen schoenenzaak meer voor dames. Omdat ik steeds meer vraag kreeg van mijn klanten naar schoenen en de winkel zich daar toe leent, hebben we nu ook een aanbod schoenen in ons gamma. Met Catwalk en NeroGiardini kies ik voor degelijke kwaliteit. In januari komen daar nog Liu Jo, DL Sport en Tango bij. Dat en onze handtassen altijd 100 % leder en de accessoires, zorgen ervoor dat elke dame hier helemaal gekleed buiten kan komen. Ze kunnen er zelf een geurtje bij kiezen, want ik bied nu ook de parfums en verzorgingsproducten aan van Atelier Rebul.”

Openingsweekend

Lireina opent de deur in de Berkenhagestraat op vrijdag 9 september. “Tijdens het openingsweekend worden alle klanten verwend met bubbels en bites. Bij elke aankoop van 50 euro krijgt de klant een geschenkje en bij aankoop van 150 euro neem je de Lireina Lunchbag mee naar huis.”

Lireina is voortaan ook op dinsdag open. De sluitingsdagen zijn donderdag en zondag.