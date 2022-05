Michèle Lievens uit Koekelare nu hofleverancier mét brevet

Koekelare heeft onder zijn inwoners voor het eerst een hofleverancier. Die eer valt Michèle Lievens al anderhalf jaar te beurt, maar door corona kon ze pas afgelopen dinsdag haar brevet officieel op het koninklijk paleis in ontvangst nemen. “Ik ben heel trots op die titel”, vertelt de zaakvoerster van textielgroothandel LF Trading.

“Zelfs al hebben mijn ouders die titel eerder ook al verworven, ik heb het toch zelf moeten waarmaken, door het leveren van kwaliteitsvolle en duurzame producten, gemaakt van Belgische grondstoffen.”

De 30-jarige bedrijfsleidster bedankt in één adem ook haar ex-man Dieter, voor de goede verstandhouding en de zorg voor hun kinderen Amélie (9) en Kamiel (7), wanneer zij weer eens voor een hele poos naar het buitenland moet.

Reputatie

“Toen ik achttien was, begon ik te werken in het bedrijf van mijn ouders, dat in Izegem gekend was als kwaliteitszaak voor gestoffeerde meubels op maat. Daar heb ik de kneepjes van het vak geleerd. Zij hebben dankzij hun harde werk de titel van hofleverancier jarenlang mogen dragen, maar ik trok andere registers open en zocht mijn heil in de richting van textiel. Ik zocht – koppig als ik ben – mijn eigen weg en startte in Izegem LF Trading op.”

“In alle eerlijkheid kan ik zeggen dat ik al jarenlang een trouwe en fiere leverancier ben van de gordijnen aan ons vorstenpaar en het koninklijk paleis. Daarnaast heb ik in negen andere landen al een serieuze reputatie opgebouwd. Ik ben heel trots dat ik, na mijn ouders, nu ook de titel van hofleverancier mag dragen, want zo’n titel opent wereldwijd deuren. Zeker wat prospectie betreft, want je moet mogelijke geïnteresseerden niet meer overtuigen van de kwaliteit van je product.”

“De koningin had niets dan lovende woorden voor het werk van mijn ouders en hoopte die lijn te kunnen doortrekken met mij. Ze apprecieert onze samenwerking enorm en daar ben ik fier op.”

Trotse moeder

Wie ook glundert, is Dorine, de moeder van Michèle. Dat LF Trading zich focust op natuurlijke vezels als hennep en linnen, maakt haar heel fier. “Wij hebben het bedrijf opgericht, maar Michèle heeft er op schitterende wijze haar eigen touch aan gegeven”, zegt ze.

(Eric Vanhooren)