Marktkramers Dirk en Anneke houden ermee op: ‘Het begon zwaar te worden”

De maandagmarkt ziet er voortaan wat anders uit. Na dertig jaar stoppen Dirk Meuleman (64) en Anneke Boute (60) met hun bekende kippenkraam. “We blikken met een heel goed gevoel terug op onze tijd op de Maldegemse markt”, klinkt het enthousiast.

“Vroeger deden we drie markten en hadden we twee standplaatsen: op maandag stonden we op de markt van Maldegem, op woensdag op de markt van Aalter en op donderdag op die van Eeklo. Daarnaast stonden we op zaterdag ook aan de Euroshop in Maldegem en op zondag aan het kerkhof van Aalter”, vertelt Dirk Meuleman.

“De laatste jaren deden we het wat rustiger aan en rukten we enkel nog uit op zaterdag, zondag en maandag. Doorheen de jaren is er natuurlijk heel wat veranderd. Zo werd ons assortiment uitgebreid tot een gamma van veertig producten. Naast kip aan ’t spit konden de mensen bij ons ook terecht voor vlees- en traiteursproducten als blinde vinken, boomstammetjes, satés, gehakt, worsten en vol-au-vent”, klinkt het.

Lange werkdagen

“Bij het uitbaten van een marktkraam komt heel wat kijken”, gaat Dirk verder. “Om zes uur ’s morgens kwamen we aan op de markt en begonnen we met het braden van onze kippen. Ook thuis moest er heel wat voorbereid worden, waardoor je al vlug aan werkdagen komt van veertien à vijftien uur. Zowel voor Anneke als voor mij begon het stilaan wat te zwaar te worden. Dat is ook de reden waarom we de laatste jaren onze activiteiten wat afbouwden en er nu ook mee stoppen.”

“We zullen het sociale contact met onze klanten missen”

“We zullen het sociale contact met onze klanten missen. De mensen kwamen echt voor ons en ook door onze collega’s werden we graag gezien”, blikt zaakvoerster Anneke Boute terug. “Ook ben ik mijn dochters Tineke en Evy Van Deynse heel dankbaar. Ze werkten altijd hard mee en we hebben veel steun gehad aan hen. Ook een pluim voor medewerkster Ellen Dobbelaere, jobstudent Melissa en onze rechterhand Flore, op wie we steeds konden rekenen”, aldus Anneke.

Geen zwart gat

Angst voor het zwarte gat hebben bezige bijen Anneke en Dirk niet. “Vanaf nu zullen we meer tijd hebben voor onze andere passie. Voor Dirk is dat fotografie en voor mij keramiek. In augustus exposeren we samen met de Adegemse kunstenaar Erik Hebberecht ons werk in Gent en in de nabije toekomst staat ook een reis naar Portugal op het programma. We hebben dus mooie vooruitzichten”, klinkt het enthousiast.

