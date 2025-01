Marktfrituur Harelbeke bouwt verder op sterke basis: “Nu ook levering aan huis en straks elke dag open”

Al jaren is de Marktfrituur een begrip in Harelbeke, bekend om zijn iets dikkere frietjes en huisgemaakte gerechten. Sinds anderhalf jaar is het Stef Vandendriessche (25) die de zaak met passie verderzet. Hij nam de frituur over van Curd en Ann. “Ze hebben hier iets moois opgebouwd, en dat wil ik in eer houden. Maar tegelijk probeer ik mijn eigen accenten te leggen.”

Friturist worden stond niet meteen in de sterren geschreven voor Stef, die oorspronkelijk actief was in de renovatiesector. Toch veranderde een flexi-job bij de frituur All You Can Friet in Lendelede zijn carrière. “Ik begon daar toen ik twintig was. In het begin deed ik leveringen, maar ik leerde al snel hoe je frietjes moest bakken, stoofvleessaus moest maken en hoe je een frituur draaiende houdt”, legt Stef uit. “Toen ik anderhalf jaar geleden de kans kreeg om de Marktfrituur over te nemen, wist ik dat ik het wilde proberen. Het is veel werk, maar ik doe het enorm graag. Vooral het contact met de klanten maakt het zo leuk. Een klapke doen, dat hoort er gewoon bij.”

Met de overname zette Stef een duidelijke koers uit: blijven vasthouden aan de sterke basis die Curd en Ann hadden gelegd, maar tegelijkertijd inzetten op vernieuwing. “Onze frieten zijn nog steeds 11 mm dik, gebakken in plantaardig vet – precies zoals Curd en Ann het deden. Never change a winning team”, glimlacht Stef. “Tegelijk hebben we sinds twee maanden onze eigen verse burgers geïntroduceerd, en we maken alles zelf: van stoofvleessaus tot balletjes in tomatensaus, onze specialiteit. Kwaliteit en versheid staan altijd voorop.”

‘Mama van de frituur’

Een van de grootste veranderingen is de nieuwe leveringsservice, waarmee klanten hun favoriete gerechten nu thuis kunnen laten bezorgen. “Het idee ontstond toen ik merkte dat veel klanten ernaar vroegen”, vertelt Stef. “We leveren nu in Harelbeke en de omliggende gemeenten. Alles wordt met zorg verpakt, zodat het warm en lekker blijft. Mensen zijn enthousiast, vooral omdat ze nu ook onze specialiteiten thuis kunnen proeven. Denk aan een versbereide burger met frietjes, of een portie balletjes in tomatensaus. Het is gemakkelijk én lekker.”

“Hard werken en een goed team, dat is het geheim van een succesvolle frituur”

De uitbreiding naar leveringen aan huis vraagt veel organisatie, maar Stef kan rekenen op een sterk team. Naast vaste werknemers Sandra, Melvin en Laura heeft de Marktfrituur een ploeg van acht studenten en vier flexi-jobbers. Sandra is met haar 26 uur per week een onmisbare kracht en kreeg al snel de bijnaam ‘mama van de frituur’. Sandra lacht: “Ik werk hier nog maar sinds juli, maar het voelt heel goed. We zijn echt een goed team, en zelfs op drukke momenten – zoals de vrijdagavond – loopt alles gesmeerd.”

Stef vult aan: “We hebben een goed systeem, waarin iedereen zijn taak kent. Communicatie is de sleutel, en dat werkt hier gewoon. Hard werken en een goed team, dat is het geheim van een succesvolle frituur.”

Ter plaatse eten

Wat de Marktfrituur echt bijzonder maakt, is de gezellige sfeer ter plaatse. Met 40 zitplaatsen binnen en een terras in de zomer kun je hier niet alleen afhalen, maar ook genieten van een complete maaltijd. We gingen de week na het interview, tussen een paar afspraken in Harelbeke door, zelf de taste test doen. In de Marktfrituur krijg je bijna een restaurantbeleving: frieten in mooie borden geserveerd, een mooie setting en een goede sfeer. Je proeft er niet alleen klassieke gerechten zoals frietjes en stoofvlees, maar ook verrassingen zoals de huisgemaakte burgers en verse salades.

Het mag duidelijk zijn: het gaat hard voor de Marktfrituur. De zaak zal straks zelfs opnieuw elke dag van de week open zijn. De sluitingsdag op woensdag wordt dus geschrapt.

Praktisch

De Marktfrituur is gelegen aan de Gentsestraat 8 in Harelbeke. Vanaf volgende week dagelijks open van 11.30 uur tot 13.30 uur en van 17.30 uur tot 22 uur. Nieuw is de levering aan huis: de Marktfrituur levert in Harelbeke, Kuurne, Deerlijk en Beveren-Leie en dat op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond.

Meer informatie op www.marktfrituurharelbeke.be.