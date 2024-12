Logopediste Jolien Vosselman start met Voxxie in Kortemark: “Ik laat kinderen stralen op hun eigen unieke manier”

De Brugse logopediste Jolien Vosselman woont sinds augustus in Kortemark, samen met haar verloofde en hun twee katten. Ze bleef zeker niet bij de pakken zitten, want met Voxxie stampte ze in Kortemark haar eigen zaak uit de grond. “Met Voxxie wil ik kinderen laten stralen op hun eigen en unieke manier”, vertelt Jolien Vosselman die langsheen de Oudstrijderslaan woont.

“Talenten in de kijker zetten en teruggaan naar de basis en de natuur. Via belevingsdagen wil ik dit concept graag uitwerken in Kortemark. Tijdens de herfstvakantie heb ik al belevingsdagen georganiseerd en die waren echt magisch. Alle kinderen voelden zich thuis, waren zichzelf en durfden hun talenten te tonen. We werken ook met verschillende leerrijke thema’s en gaan hiermee creatief aan de slag. Zo werken we bijvoorbeeld rond faalangst, begrenzen, opkomen voor jezelf of loslaten. De belevingsdagen worden georganiseerd in kleine groepen van maximum 5 kinderen, zodat we een veilige haven kunnen zijn voor alle deelnemers.”

“Iedereen is écht bijzonder en dat is op zich al een supertalent”

“De belevingsdagen vinden telkens plaats tijdens de schoolvakanties en dat van 9 tot 16 uur. Op 23 december gaan we met kinderen van 6 tot 12 jaar spelenderwijs aan de slag met onze innerlijke kracht, terwijl bij de drie- tot vijfjarigen op 26 december het thema vriendschap centraal staat. Op 30 december is het dan weer de beurt aan de zes- tot twaalfjarigen die met hun talenten aan de slag kunnen gaan. Ook in de krokusvakantie van volgend jaar is er al een belevingsdag gepland, waar we aan de slag gaan rond het thema ‘jezelf zijn’. Iedereen is écht bijzonder en dat is op zich al een supertalent. We lezen die dag samen het verhaal van Wilma Wonder en gaan doorheen dit spannende boek ontdekken wat elk kind bijzonder maakt. Alle info en mogelijkheden tot inschrijving vind je op mijn website. Nieuwe data en thema’s worden steeds op de website en sociale media gedeeld. Een belevingsdag geven als cadeau is natuurlijk ook mogelijk.”

Bijlessen

“Naast de belevingsdagen geef ik ook bijles aan lagereschoolkinderen en de eerste graad van het middelbaar rond bepaalde schoolse vaardigheden. De jongste tijd merken we meer en meer mediagerichtheid naar moeilijkheden in het onderwijs. Kinderen lopen een bepaalde achterstand op i.v.m. bepaalde schoolse vaardigheden en kunnen deze individueel moeilijk inhalen. Wie zich zorgen maakt of nood heeft aan extra ondersteuning voor de kinderen, kan steeds contact opnemen met ons.”

“Wij komen langs bij de mensen thuis of zij komen naar onze praktijk. We staan telkens paraat om hen te begeleiden en opnieuw te doen stralen. We werken hiervoor per sessie of aan de hand van een tienbeurtenkaart. Vanaf 2025 kan je ook bij Voxxie terecht voor workshops en yoga. Tot rust komen en jezelf herbronnen, dat is ons doel tijdens de yogasessies in het Voxxiehuis”, geeft Jolien nog mee.

Info: www.voxxie.be