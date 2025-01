Lindsey (41) stopt na acht jaar met De Bolster Dierenshop in Brugge: “Ik ga met mijn vader samenwerken”

Uiterlijk tegen eind maart sluit Lindsey De Bolster (41) de deuren van honden- en kattenspeciaalzaak De Bolster Dierenshop in Brugge. Momenteel zijn er grote kortingen. “Ik heb het graag gedaan maar kies er nu voor om voltijds met mijn vader samen te werken die online heel sterk actief is als hondengedragstherapeut”, zegt Lindsey.

Acht jaar na de start kondigt Lindsey De Bolster dus de sluiting aan. De winkel in de Boogschutterslaan in Sint-Kruis, met ook een webshop, focust zich vooral op honden maar heeft ook producten die op katten gericht zijn. Bij De Bolster kan je terecht voor voeding en snacks, allerlei toebehoren om op stap te gaan met je viervoeter maar ook hondenkussens, manden en speelgoed voor de dieren.

Hondentherapie

“Maar minstens even belangrijk is het advies dat ik altijd heb gegeven over hoe het best om te gaan met je viervoeters”, zegt Lindsey, een getogen Gentse die in Brugge woont en die sinds haar deelname aan The Voice van Vlaanderen in 2014 in de Vlaamse showbizz ook wel wat bekendheid geniet als zangeres. “Naast het runnen van de winkel werk ik ook al lange tijd samen met mijn vader Geert De Bolster, die toch wel een stevige reputatie heeft als hondenpsycholoog en hondengedragstherapeut. Ik mag hem toch wel een grondlegger noemen van de opleidingen die op dat vlak gegeven worden en ik ben zelf ook bij hem in de leer gegaan.”

“Onze website biedt zowel gratis als betalende ondersteuning om goed met je honden om te gaan”

“Mijn vader is de voorbije jaren bijna uitsluitend online gaan werken, nadat hij voorheen al decennia ter plaatse opleidingen kwam geven, en die online werking is heel sterk gegroeid”, gaat Lindsey verder. “En dat is meteen ook de reden waarom ik stop met de winkel. Mijn vader heeft me gevraagd of ik hem wil ondersteunen in de online werking en ik heb toegezegd. Onze website biedt zowel gratis als betalende ondersteuning om goed met je honden om te gaan. Mensen kunnen lid worden van de online community, online videocursussen volgen of persoonlijke begeleiding aan huis aanvragen.