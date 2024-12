Lander (18) treedt in voetsporen van zijn overleden papa en opent bekende Vuurwinkel in Marke: “Papa zou nooit hebben gewild dat we winkel opgaven”

In Marke opende Vuurwinkel de deuren voor een nieuw seizoen. Aan het roer van de toonaangevende speciaalzaak voor vuurwerk, staat vanaf dit jaar Lander Desmet (18). De piepjonge ondernemer treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader Thomas, die vorig jaar de harde strijd tegen kanker verloor. “De kriebel was er sowieso altijd wel!”

Toonaangevend? Het woord doet Vuurwinkel eigenlijk helemaal geen eer aan. Onder impuls van wijlen Thomas Desmet, groeide de zaak uit tot een absolute referentie in de wereld van vuurwerk. Klanten kwamen al lang niet meer enkel van om de hoek. Franse, Nederlandse en zelfs Duitse nummerplaten waren met de regelmaat van de klok voor de winkel in het hartje van Marke te vinden.

Strijd tegen kanker

In december 2023 trof het noodlot de familie Desmet. Thomas verloor de strijd tegen kanker en liet een grote leegte achter. “Maar papa zou nooit hebben gewild dat we Vuurwinkel zouden opgeven. Dat was niet zijn spirit en al helemaal de onze niet. Het verderzetten van zijn levenswerk? Dat was het grootste eerbetoon dat we hem konden geven.”

Aan het woord is Lander Desmet. Pas 18 jaar geworden, heeft de zoon van Thomas het roer overgenomen. “Ik ben er natuurlijk in opgegroeid. De kriebel was er sowieso altijd wel. Ik doe het graag maar ik zet al even graag het project van mijn vader verder. Natuurlijk ben ik nog jong als ondernemer, waardoor het nu vooral een intensief leertraject zal worden. Er is een verschil tussen graag met vuurwerk aan de slag gaan, en een zaak runnen. Maar het volledige team hangt sterk aan elkaar, waardoor ik er nooit alleen voor zal staan.”

Vuurwerk heeft iets magisch en daarvoor hoef je echt geen gigantische spektakels te hebben

Opgegroeid tussen de vuurpijlen en de knallers? Kan Lander uiteindelijk nog genieten van vuurwerk als toeschouwer? “Ik ben en blijf fan, zelfs van de kleinste dingen. Als we ergens zijn en is vuurwerk, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe groot of klein het is. Het blijft keer op keer genieten. Vuurwerk heeft iets magisch en daarvoor hoef je echt geen gigantische spektakels te hebben.”

Fijne stiel

“Ik merk het ook op hier in de winkel, bij iedereen van het team overigens, dat we altijd met veel plezier nieuwigheden uitpakken. Zo hebben we nu de SuperShow. Het is wat we een ‘compound’ noemen, een soort van batterij met een brede waaier aan vuurwerk ingebouwd. Een knoert van een doos die je neer kunt zetten en je krijgt gegarandeerd een spetterende show. Het is gewoon een fijne stiel en we amuseren ons iedere dag rot”

Vuurwinkel groeide in 10 jaar uit tot een Belgische referentie met naam en faam. Ze zitten ook nooit om een stunt verlegen. In 2020, toen in de strijd tegen corona een vuurwerkverbod werd afgekondigd, besloot het volledige team een flink deel van hun voorraad in één keer af te steken.

“Het was een soort van statement, een manier om ons ongenoegen uit te drukken. Maar het was wel geniaal eigenlijk!”