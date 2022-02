Lachen met Het Prethuis in Meulebeke

VZW Dynamica zit niet stil. Na een moeilijke coronaperiode waarin hun activiteiten bijna tot stilstand kwamen en een gedwongen verhuis laat het bestuur terug van zich horen. Zij nodigen theatergezelschap Het Prethuis uit dat met ‘Brasschaatse huisvrouwen’ een onvergetelijke komedie brengt op zaterdag 14 mei.

“Het doet ons enorm veel deugd om terug met onze vereniging de activiteiten aan te vatten”, gaat voorzitter Marleen Van Hauwaert (67) van start. “Vanaf begin maart zijn er weer biljartmomenten, kaartingen, spelen we terug petanque en gaat ook de kookclub van start onder leiding van Carine Noppe.”

“We hebben de laatste maanden heel wat meegemaakt, maar nu starten we terug met verse moed in ons nieuw onderkomen hier in het cafetaria van Ter Deeve. Zo is er dit jaar weer het droppingweekend van 15 tot en met 18 april in Loppem. En dan is er in mei toneel. Maar daar kan Luc veel meer over vertellen.”

Luc Vansteenkiste, secretaris-penningmeester van Dynamica, is samen met Danny Delodder de drijvende toneelkracht. “In mei mogen we, in naam van Dynamica, voor de negende keer Het Prethuis in Meulebeke verwelkomen”, neemt Luc (68) over.

“Het Prethuis was hiervoor al te gast op uitnodiging van Lynn Depuydt die hiermee haar Make-A-Wish-activiteiten financierde. Toen Lynn naar Ieper verhuisde en Make-A-Wish meenam, hebben we onmiddellijk de toneelfakkel overgenomen en contact gehouden met Jeroen Maes van Het Prethuis.”

“Ondertussen konden we al genieten van acht komedies zoals Erboven, ernaast en eronder, Weekendje Bouillon, De coronaspeurder, De serviceflat, Blind getrouwd, De Scheve Schaats, Van kwaad naar erger en De Duinhalm steeds gebracht door een Vlaamse topcast. We streven ernaar om ieder jaar twee verschillende opvoeringen van Het Prethuis naar onze Berengemeente te loodsen.”

Vijf vriendinnen

“Met Brasschaatse Vrouwen komen we in het vrouwenwereldje terecht van vijf vriendinnen uit hogere kringen die één keer per maand elkaar ontmoeten om te klinken op hun ‘oprechte’ vriendschap. Bedoeling bij deze ontmoetingen is dat de gastvrouw steeds moet zorgen voor een ‘interessante’ gast.

Wanneer het de beurt is aan de vrouw van een invloedrijke antiquair pakt ze uit met een internationale gast. De andere vrouwen weten niet wat hen overkomt… De spelerscast bestaat uit Ronn Moss (’Ridge’ uit The Bold and the Beautiful), Martine De Jager, Debbie Crommelinck, Leen Dendievel, Katrien De Becker, Myriam Bronzwaar en Guillaume Devos.”

“We hopen in september of oktober terug een beroep te kunnen doen op Het Prethuis en Jeroen Maes. De opbrengst van deze activiteit is voor de werking van Dynamica, we doen bij deze activiteit geen beroep op sponsoring!”

(LB)