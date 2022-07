Laatste schoenmaker van Nieuwpoort Jacques Brion (87) weet niet van ophouden: “Ik zal hier werken tot ik erbij doodval”

Het heeft even niet veel gescheeld toen hij zeven jaar geleden ernstig ziek werd, maar vandaag toont schoenmaker Jacques Brion in zijn volgestouwd atelier in de schaduw van het stadhuis en de Stadshalle dat vakmanschap meesterschap blijft. Voor de 87-jarige schoenmaker blijft zijn job zijn grote passie. “Ik kan er geen afscheid van nemen.”

Het is even zoeken, maar eenmaal het Gheeraertplein gevonden, kan je er niet naast kijken: een grote poort met daarop schoenenhersteller. Hier woont en werkt de laatste schoenmaker van Nieuwpoort. 87 jaar is hij, Jacques Brion, maar met glinsterende ogen en heel veel overtuiging praat hij over wat hem aan het werk houdt: het herstellen van schoenen en uitvoeren van andere reparaties.

“Ik groeide op in Vladslo. Ik moest vaak langs een schoenmaker passeren en raakte al van kleins af gepassioneerd door zijn werk. Het heeft mijn verdere leven bepaald”, vertelt Jacques.

“Nadat ik op mijn veertiende het vak leerde in het Don Bosco Instituut in Sint-Denijs-Westrem, kon ik onder leercontract voor een schoenmaker in Esen werken. Ik trouwde met Georgette Depuydt uit Diksmuide in 1958. Mijn vrouw kreeg van mijn baas het aanbod om in Nieuwpoort een schoenenzaak uit te baten, maar na een tijdje kreeg ik zoveel werk als schoenmaker dat we besloten om er een eigen atelier op te starten. Dat was eerst in de Kerkstraat, maar daarna trokken we in 1979 naar een atelier in de Onze Lieve Vrouwestraat.”

Nog zes maanden te leven

Daar bleef Jacques aan het werk tot hij een zevental jaar geleden kanker kreeg. “De dokter gaf mij toen nog zes maanden te leven, en kijk nu”, zegt hij met een knipoog. “Ik voel me uitstekend. Ik was twee jaar uit circulatie, maar na de jarenlange zware behandelingen – die gelukkig aansloegen – begon ik opnieuw te werken.”

“Ik kan er echt geen afscheid van nemen. We verhuisden, en wonen en werken nu op het Gheeraertplein. Ik zal dit blijven doen tot ik erbij doodval. Ik had al mijn moderne apparatuur verkocht, maar gelukkig tal van ouder materiaal overgehouden dat nog perfect werkt. Veel klanten komen er weliswaar niet meer, en dat heeft zijn redenen.”

Sneakers en brol

“Want wat zie je nog vandaag? Sneakers en brol. Maar toch komen er nog regelmatig mensen over de vloer. Is het niet met schoenen, dan is het om een babbeltje te slaan. Sommigen betalen zelfs in natura, zoals met vis, mosselen of garnalen. Ik vind het allemaal prima. Ik hoop dat ik het nog een goed aantal jaren kan volhouden”, zegt Jacques.

Klant Ronny Declerck is heel tevreden van Jacques’ werk. “Absoluut. Iedereen kent hem. Hij is top in zijn beroep, zelfs op zijn leeftijd en je hebt altijd wel iets dat moet hersteld worden. Ik kam hier laatst met een fietszak waarvan de rits kapot was. Jacques herstelde die in een handomdraai en had er zelfs geen nieuwe rits voor over. Een levende legende is hij, de laatste getuige van een uitstervend ras.