Kringwinkel ‘t Rad neemt tijdelijk intrek in Zilverpand: “In afwachting van de afwerking van het pand in de Sint-Jakobsstraat”

Kringwinkel ‘t Rad opende een vestiging in het Zilverpand, meer bepaald in het pand waar kledingzaak Bellorose zat. “Het is een pop-up voor een jaar, in afwachting van de afwerking van het pand in de Sint-Jakobsstraat dat onze definitieve stek in de binnenstad wordt”, zegt winkelverantwoordelijke Charlot Somers.

In het Zilverpand 17 opende Kringwinkel ‘t Rad, een maatwerkbedrijf gericht op de ‘circulaire economie’, het voorbije weekend een vestiging waar allerlei tweedehandsproducten aan de man en vrouw worden gebracht. Eerder had Kringwinkel ‘t Rad een vestiging aan de Eiermarkt, maar dat was maar een pop-upcontract voor een jaar. “Omdat we zagen dat het daar heel goed werkte, willen we in de Brugse binnenstad actief blijven. En zo zijn we dus bij dit ruime en toch wel goed gelegen pand uitgekomen, waar we ook maar een jaar kunnen blijven”, aldus Charlot Somers. “We vestigen ons hier met de winkel in afwachting van het in gebruik kunnen nemen van een pand in de Sint-Jakobsstraat dat onze definitieve stek in de binnenstad moet worden. In dat pand, vlak tegenover De Republiek, zat vroeger nog de Cactus Club en in een ver verleden het jongerencafé met speelhal La Vivante.”

Ruimer aanbod

In tussentijd zijn Charlot en haar team alvast erg tevreden met de tijdelijke stek in het Zilverpand. “Hier komen naast locals ook toeristen over de vloer. En ook mensen van allerlei leeftijden, zeker ook jongeren. In ons pand aan de Eiermarkt verkochten wel veel textiel, omdat dit een populair product is bij de vele jongeren in de buurt”, gaat Charlot verder. “Maar we focusten ons daar ook wel een stuk noodgedwongen op omdat er niet veel ruimte was voor andere zaken. Dit pand hier is groter. Dus we hebben ook een ruim aanbod boeken, decoratie, huisraad, multimedia en hobby-artikelen. Speciaal voor deze periode hebben we ook heel wat kerstdecoratieartikelen in de aanbieding. Daar was echt een rush op, dus we hebben deze producten, die we een heel jaar opsparen, al moeten aanvullen.”