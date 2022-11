Kapster Lindsey specialiseert zich in oncologische patiënten

Al 14 jaar is Lindsey Pattyn (34) zelfstandig kapster. Met haar kapsalon Lindsey’s Hairline is ze terug te vinden in de Gentstraat 50H. Sinds kort is ze nu ook Hair Professional Oncologie waarmee ze een antwoord wil bieden op de vraag van oncologische patiënten.

“Een tijdje geleden zag ik in een magazine een artikel over de opleiding verschijnen. In eerste instantie was ik bang dat ik het niet zou kunnen combineren met mijn gezin en salon omdat het toch een traject van een jaar was met stages en eindwerk. Dus liet ik het los. Op een dag belde een klant me om eens een afspraak te maken om haar haar bij te knippen want het begon weer te groeien. De klant was herstellende van borstkanker en ze was haar haar verloren. Ik boekte een afspraak voor de dame in en ik verzekerde haar dat ik dit discreet zou aanpakken. Ik sloot de deur, de lamellen werden gekanteld want dit was voor beiden toch wel een intiem moment. Voor de klant omdat ze haar haarwerk moest afzetten en voor mij omdat het de eerste keer was dat ik dit meemaakte. Ik was geschrokken en ik voelde me onzeker toen ze haar haarwerk afdeed. We hebben een heel goed gesprek gehad maar ik merkte dat ik er toen nog niet veel over wist: wat ze had meegemaakt zowel op lichamelijk als mentaal vlak, wat ik wel en niet mocht doen bij een oncologische patiënt. Echter was de klant zo tevreden met haar nieuw kapsel dat ik uit dat moment toch veel voldoening heb gehaald. Zij was de reden, het duwtje in de rug zeg maar dat ik nodig had om mij in te schrijven voor de opleiding.”

Drempel

“De opleiding bestaat uit 20 dagen theorie in het AZ Delta gevolgd door 120 uur praktijk met stage die ik doorliep op de oncologische dienst van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Er diende een eindwerk te worden gemaakt rond een volgpersoon. Hierbij koos ik voor de klant die mij het duwtje in de rug gaf. Doorheen de opleiding kreeg ik heel wat bagage mee waardoor ik een extra steun kan zijn tijdens het proces. Bij mij hoef je niets te verbergen en als het oplucht om je verhaal te doen, aarzel dan niet om dat te doen. Wat het kappen van een oncologische patiënt anders maakt? Bij een oncologische patiënt is het niet gelijk welke producten je gebruikt. Ik kan de patiënt het nodige advies geven in verband met wanneer je haar teruggroeit, je werkt ook met heel veel zachtheid en zorg aan een oncologische patiënt.”

“De drempel is soms groot om een kapsalon binnen te gaan, maar door de opleiding hebben wij het gehele pakket gezien waardoor wij op alle situaties voorbereid zijn. Sowieso werk ik altijd op afspraak en voor oncologische patiënten doe ik dat achter gesloten deuren zodat we dit in alle discretie kunnen doen. Ik neem er alle tijd voor. Ik wil bij die mensen terug een lach op het gezicht toveren, hun zelfvertrouwen laten groeien en zich terug mooi doen voelen.” (KeMa)

Info: lindseys-hairline.optios.net.