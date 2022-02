Jongere generatie neemt stuur in handen bij Lambrecht Trailers: “Kijken naar internationale markt”

Het familiebedrijf Lambrecht Trailers is sinds kort in handen van een jongere generatie: Luc Lambrecht geeft namelijk de leiding door aan zoon Bert en medevennoot Francis Verhelst. Terwijl Luc voort de service- en onderhoudsafdeling blijft leiden, gaat het nieuwe team ook meer de internationale markt op.

Lambrecht Trailers ontwerpt en bouwt bulkopleggers op bestelling voor het transport van diverse droge bulkproducten. Voornamelijk veevoeders, maar ook granen, meel, zaden, suiker… Daarvoor hebben ze 33 vaste werknemers en een variabel aantal interimkrachten in dienst. De hele productie gebeurt van begin tot einde in de ateliers aan de Hoogledestraat, en neemt per voertuig zo’n zes tot acht maanden in beslag.

Er was een tijd dat zoon Bert (31) zwoer dat hij nooit in het bedrijf van zijn vader zou stappen… “Na mijn studies marketing trok ik een half jaar naar China waar ik voor een constructiebedrijf van apotheekkasten werkte”, gaat Bert van start. “Na een zeer leerrijke periode, bleek het thuisfront toch de juiste keuze te zijn en maakte ik de overstap. Vier jaar geleden ben ik in het bedrijf vanaf nul begonnen en heb er alle stappen doorlopen: van constructie tot aankoop.”

Schaarste

Na een aantal jaren stak bij Bert het ondernemersgevoel de kop op en polste hij bij Francis of hij niet samen met hem het stuur wou overnemen. Francis, industrieel ingenieur elektromechanica, had al ervaring in de truck- en trailerbusiness toen hij in 2012 de rechterhand van Luc Lambrecht werd. “Ondertussen werk ik ook al drie jaar samen met Bert, we kennen elkaars karakter en het klikt tussen ons”, glimlacht Francis, nu ceo van Lambrecht Trailers met Bert als rechterhand. “En voor onze klanten is het belangrijk dat we geen vreemden voor hen zijn.”

Net als elk bedrijf voelde ook Lambrecht Trailers de gevolgen van de coronapandemie. Een aantal werknemers zat in quarantaine, met onvermijdelijk invloed op de productie en de productiekosten. “Al zijn we gelukkig nooit stilgevallen. Momenteel zijn vooral de schaarste aan materialen – zoals staal, aluminium en elektrische componenten – en de gestegen grondstofprijzen een probleem”, vertelt Francis Verhelst.

“Daarnaast staat de landbouwsector zwaar onder druk en uiteraard voelen we dat ook.”

Nichemarkt

Toch ziet het jonge team de toekomst optimistisch tegemoet. “85 procent van onze business zijn wagens voor veevoeders, 10 procent is voorzien voor transport van droge bulkvoeding zoals bakkerijbloem, aardappelvlokken… voor bakkerijen. De overige 5% zijn opleggers voor het transport van vloeibare mest, rioolslib of afvalwater”, aldus Francis.

“Met dit volledige gamma gaan we voort de internationale markt op: naast Nederland, Frankrijk en België, kijken we nu ook over de grenzen naar Duitsland, Oostenrijk, de UK en Polen. In België zijn we de enige producent maar de concurrentie is er wel, en zeker in Europa is die groot. Daarom is het belangrijk dat we blijven groeien en voort ontwikkelen en innoveren.”

“De cultuur van een familiebedrijf willen we daarbij uitspelen. Niet voor niets wonnen we vorig jaar de gouden Accent Award in de categorie Diversiteit. Verschillende nationaliteiten, maar ook verschillende generaties werken hier harmonieus samen”, besluit een enthousiaste Bert Lambrecht. “En we kunnen nog mensen gebruiken: we hebben nog een zevental vacatures openstaan: van lassers tot elektromecaniciens.”