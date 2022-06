Johan Stols is Ambassadeur van Ingelmunster: “Kopen zelf ook lokaal”

OC West organiseerde in iedere gemeente een nieuwe actie ‘Ik koop lokaal’. De deelnemende gemeenten konden ook een ambassadeur aanstellen. In eigen gemeente werd beenhouwer Johan Stols uit de Kortrijkstraat 188 de nieuwe ambassadeur.

Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale ondernemers, dat is de bedoeling van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Deze campagne wil lokale handelaars een gezicht geven bij het grote publiek. Handelaars konden zichzelf kandidaat stellen om ambassadeur te worden van ‘Ik koop lokaal’. Ook beenhouwer Johan Stols besloot zich in te schrijven. Dat hij uiteindelijk zou winnen, had hij niet verwacht.

Mee evolueren

Johan (49) is getrouwd met Heidi Vanderstichele, papa van Vital en Madeleine. Dit jaar houdt het echtpaar al 25 jaar de delicatessenzaak Stols open in de Kortrijkstraat. Zij namen die beenhouwerij over van zijn nonkel Frans. Is het cliënteel veeleisender geworden? Het werk lastiger geworden? “Ik word een dagje ouder en dat weegt wel eens door, maar het is niet lastiger geworden door het werk. Ik moet immers niet alles alleen doen. We hebben een goed team. Mijn vrouw en nog iemand staan in de winkel. We hebben eveneens een kok en een beenhouwer in dienst. De commerce is wel anders geworden”, zegt Johan.

Kunnen we een artikel in Ingelmunster aankopen, dan doen we dat ook

“We moesten mee evolueren. We pasten ons aan naar de vraag van het cliënteel en daar spelen we nog altijd op in. Enkel vers vlees verkopen is mogelijk, maar als beenhouwer wil ik meer dan dit doen. Een eigen specialiteit, eigen werk is altijd een meerwaarde. Of ik dat zal doen tot aan mijn pensioen? Ik heb geen opvolger, nu toch nog niet. Zoon Vital zit met zijn hart en ziel in de horeca. Dochter Madeleine kiest wellicht ook voor een andere uitdaging. Maar zo’n drukke job doen tot aan je pensioen is niet evident. Het is ook niet plezant om te moeten uitbollen wanneer je bijvoorbeeld ziek bent. Maar nu moet ons cliënteel nog niet in paniek slaan. Blijven we gezond, dan kunnen we veel aan en dus blijven we hopelijk nog lang verder ons cliënteel met de glimlach bedienen.”

Fier op titel

Johan is fier op de titel van ‘Ambassadeur van Ingelmunster’. “Mijn vrouw en ik staan achter lokaal kopen. Kunnen we het in Ingelmunster aankopen, dan doen we dat ook. Ingelmunster heeft veel verschillende winkels, waar je voor allerlei producten terecht kan. Waarom dan ergens anders naartoe rijden?”