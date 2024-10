Jennifer (25) heeft nu haar eigen kapsalon in Dudzele: “Het sociale contact is het mooiste aspect aan mijn job”

Het was haar ambitie om op een dag een eigen zaak te runnen. En die wordt nu werkelijkheid dankzij de overname van Coiffure X-Tenso langs de Westkapelse Steenweg in Dudzele. “Ik heb beslist om de naam van het salon te veranderen in Studio Bless. In de toekomst wil ik hier ook nog maquillage aanbieden”, zegt de kersverse eigenares Jennifer Van Laarhoven.

Haar eerste twee jaren van de middelbare school bracht Jennifer door op Hotelschool Spermalie, aangezien haar broers en zussen actief waren in de horeca. “Maar ik voelde al snel dat dit niet mijn ding was. Vanaf het derde middelbaar trok ik naar de Maricolen om de richting haartooi te volgen. Ik deed mijn eerste praktijkervaring op als jobstudente in een kapsalon in Oostkamp. Ik ben halverwege het vijfde middelbaar gestopt met school en heb de opleiding voortgezet via Syntra. Daardoor kon ik op mijn 16de al aan de slag bij Kreatos in Sint-Kruis. Het was al snel mijn ambitie om ooit met een eigen zaak te starten.”

“De mensen komen ook vaak naar de kapper om een babbeltje te slaan. Ik hecht daar veel belang aan”

Uiteindelijk bleef Jennifer vijf jaar actief bij Kreatos, maar toen kwam corona. “Dat was voor onze sector een heel moeilijke periode, aangezien we pas als een van de laatsten mochten heropstarten. We kregen ook weinig perspectief. Ik had natuurlijk een inkomen nodig en daardoor ben ik gaan werken als verkoopster in een groenten- en fruitwinkel. Ondertussen heb ik mijn opleiding vervolgd en ben ik de haartrends altijd op de voet blijven volgen. Ik heb toen nagedacht over mijn toekomst en in het voorjaar viel mijn oog op Coiffure X-Tenso langs de Westkapelse Steenweg in Dudzele, dat over te nemen stond. Mijn vriend en ik hebben niet lang getwijfeld.”

Het sociaal contact met de klanten is voor de Brugse, die ondertussen uitweek naar Heist, heel belangrijk. “De mensen komen ook vaak naar de kapper om een babbeltje te slaan. Ik hecht daar veel belang aan. Voor mij is dat een van de mooiste aspecten van deze job.”

Vast klantenbestand

Doordat Jennifer een bestaand kapsalon overneemt, horen daar ook alle meubels bij en moet ze dus niet investeren in het interieur. “Ik zal enkel de naam veranderen naar Studio Bless. Ik ga ook met een ander merk van haarverzorgingsproducten werken. Het salon heeft door de jaren heen een vast klantenbestand opgebouwd, dus dat is mooi meegenomen, zo zal ik meteen werk hebben. Ik hoop natuurlijk ook dat ik in de toekomst nieuwe klanten kan aantrekken. Uiteindelijk ligt Dudzele niet ver van Knokke-Heist of zelfs Brugge. Zowel dames, heren als kinderen zijn welkom, maar mijn hoofdpubliek blijft wel de dames.” (FVDB)