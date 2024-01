Jelle (37) van interieurbedrijf Mivan blikt twee jaar na deelname aan ‘Andermans Zaken’ terug: “Aanrader voor ondernemers in miserie”

Het nieuwe seizoen van het VRT-programma ‘Andermans Zaken’ is gestart. Jelle Vanheste van interieurbedrijf Mivan uit Staden maakte twee jaar geleden zijn opwachting in het programma en is nog altijd tevreden over zijn deelname. “Ik zou het aanraden aan iedere ondernemer die in de miserie zit”, aldus Jelle.

Jelle (37) is zaakvoerder van Mivan, een interieurbedrijf waar je terecht kan voor keukens, badkamers en dressings op maat. “Maar we maken ook meubels”, vertelt Jelle. “Eigenlijk kan je bij ons terecht voor alle interieurinrichting.”

Mivan Interieur werd in 1989 in Staden opgericht door de vader van Jelle. Later verhuisde het bedrijf naar Houthulst, maar de administratie bevindt zich nog altijd in Staden. Nadat de vader van Jelle in januari 2017 uit het leven stapte, werd Jelle zaakvoerder. Tijdens Andermans Zaken werd duidelijk dat het bedrijf zeker niet kampte met een gebrek aan werk. Jelle werkte zich uit de naad en draaide dagen van 12 tot 16 uur. Zelfs op zondagvoormiddag was hij aan de slag. Jelle besefte uiteindelijk dat dit ten koste van zijn gezin ging. Het was een regioverantwoordelijke van zelfstandigenorganisatie Unizo die Jelle aanmeldde voor Andermans Zaken. “Ik ben dus niet zelf naar de programmamakers gestapt”, legt Jelle uit.

“Doordat ik te lage offertes opmaakte, hielden we niks over aan het uitgevoerde werk”

“Het grootste probleem was vooral dat ik heel veel werk had en dat we daar niks aan overhielden. Ik werkte slag om slinger, maar hield daar zo goed als niks aan over. Na het overlijden van mijn vader nam ik alles van werk aan, omdat ik bang was dat er te weinig werk zou zijn. Er was de angst om te falen en om het bedrijf van mijn vader niet in leven te kunnen houden. Angst is echter een slechte raadgever. Als je met angst offertes opmaakt is dat helemaal niet goed. Doordat ik te lage offertes opmaakte, hielden we niks over aan het uitgevoerde werk. Ik kon ook geen neen zeggen en aanvaardde werkelijk alle werkaanvragen. Ik was constant aan het werk en balanceerde uiteindelijk op de rand van een burn- out. Ondertussen heb ik geleerd om neen te zeggen. Ik heb in elk geval veel opgestoken van mijn deelname aan Andermans Zaken”, gaat Jelle verder.

Delegeren

“Zo kreeg ik van Wouter Torfs te horen dat ik te veel zelf deed in het bedrijf en dat ik moest leren delegeren. Die goede raad pas ik in elk geval toe in de zaak. Ik doe niet meer alles zelf. Zo worden projecten nu ook opgevolgd door mijn echtgenote en door mijn broer”, aldus Jelle. “Het was echter vooral aan de tussenkomst van klinisch psychologe professor Elke Van Hoof dat ik heel veel heb gehad. Zij heeft me doen geloven in mezelf en heeft de angst dat ik zonder werk zou raken doen verdwijnen. Mivan draait twee jaar na mijn deelname aan Andermans Zaken voor het ogenblik goed. We krijgen nog altijd veel nieuw werk binnen en hebben in deze, toch wel iets moeilijkere tijden, zeker geen gebrek aan opdrachten. Ik zou in elk geval iedereen aanraden om deel te nemen aan Andermans Zaken. Ik heb totaal geen negatieve ervaringen met het programma”, zegt Jelle.

Warme mensen

“Ik heb ook nooit rechtstreeks negatieve commentaar gehad op mijn deelname. Vorige week vrijdag zijn we naar aanleiding van de achtste aflevering van dit seizoen met een aantal oud-deelnemers samengekomen. Daarin wordt gepolst hoe het gaat met de deelnemers uit seizoen één en twee. De programmamakers bedankten mij toen, omdat ik tijdens het programma zo open en eerlijk ben geweest. Het team dat Andermans Zaken maakt bestaat ook uit heel warme mensen”, legt Jelle uit.

“Kamal is echt bekommerd om ons. Hij speelt geen rolletje en is net zoals op televisie”

“Dat gaat zeker ook op voor Kamal Kharmach met wie ik overigens nog steeds contact heb. Kamal is echt bekommerd om ons. Hij speelt geen rolletje en is net zoals op televisie. Ik heb ook zijn gsm-nummer. Hij heeft me op het hart gedrukt dat ik hem zeker mag bellen als er iets is. Nu nog stuur ik hem af en toe een berichtje waar ik steeds antwoord op krijg. Ik ga het huidige seizoen zeker op de voet volgen en zou niet aarzelen om opnieuw deel te nemen indien ik ooit opnieuw in de problemen zou zitten.”