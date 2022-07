Na passage in Andermans Zaken zit orderboekje vol en moeten Samy (Atelier Depoorter) en Jelle (Mivan) volop op zoek naar extra werkvolk

Samy van Atelier Depoorter (Sint-Eloois-Winkel) en Jelle van Mivan (Houthulst) zitten met een vol orderboekje sinds Kamal Kharmach in Andermans Zaken de beide zaakvoerders op een ander spoor zette. Werk is er dus voldoende, maar nu ontbreekt hen nog steeds aan medewerkers. “We zijn constant op zoek naar extra mensen.”

Bij Atelier Depoorter – waar zetels op maat gemaakt worden – is het alle hens aan dek. Na de passage in Andermans Zaken zit het bedrijf duidelijk weer op het goede spoor, de bestellingen blijven binnen lopen. “Ik ben hier net bezig met het afwerken van een opdracht voor een chocoladebar in Gent. Er gaat wel zestig meter stof in”, klinkt Samy. Zaterdag 16 juli was in principe zijn laatste werkdag voor de vakantie. “Maar ik zal nog een weekje moeten doorwerken”, realiseert hij zich. Als we hem een prettige vakantie wensen, dan betwijfelt hij of hij volop zal kunnen genieten. “Stress van het vele werk”, zegt Samy op zijn kenmerkende manier. “Maar dat is beter dan stress als je geen werk hebt.”

“Ook al gedacht aan Oekraïners, maar de opdrachten zijn al moeilijk om uit te leggen in het Nederlands…”

Bij Atelier Depoorter is men ook dringend op zoek naar nieuwe medewerkers. “Mijn vader en ik werken hier nu samen met één stikster. Maar we zijn op zoek naar iemand die ook patronen kan tekenen en stoffen kan knippen. Let wel: dat zijn niet de meest simpele opdrachten en er bestaat daar ook niet echt een opleiding voor. Je moet dat hier al doende leren, maar er is geen foutenmarge natuurlijk. We werken met dure stoffen.”

Ondertussen werd een tijdelijke oplossing gevonden in een jobstudent, maar straks stelt het probleem zich opnieuw. “Ik heb nu één iemand die in augustus zal beginnen, maar ik zoek nog een tweede medewerker. Ja, ik heb ook al gedacht aan Oekraïners, maar het is al niet simpel om het uit te leggen in het Nederlands…”

Jelle Vanneste (Mivan): “We hadden al veel werk en door Andermans Zaken hebben we er nog meer”

Jelle Vanheste uit Staden runt in Houthulst Mivan, je kan er voor alle binnenhuisschrijnwerk terecht. Ook daar eenzelfde geluid. “Wij hadden al werk genoeg voor we in Andermans Zaken onze opwachting maakten, ons probleem lag elders. Maar het programma heeft ervoor gezorgd dat we nog meer offerte-aanvragen binnen krijgen. Het is dus zaak om niet te veel hooi op de vork te nemen”, benadrukt Jelle. “En we zoeken dus ook nog mensen. Wij werken hier met vijf, met daar bovenop nog wat onderaannemers. Maar een technisch tekenaar en een ateliermedewerker mogen hier meteen aan de slag.”

“We trekken twee weken naar het Zuiden, naar daar kun je je werk niet meenemen”

Bij Mivan is men aan de laatste werkdagen bezig voor de vakantie. “Op 21 juli gaan we met congé. We trekken met het gezin voor twee weken met de caravan naar het Zuiden van Frankrijk. Dat moet ook, want als we thuis blijven, dan ben je toch voortdurend bezig met het werk en naar daar kun je je werk niet meenemen.”

Jelle stuurt wel af en toe nog een berichtje naar Kamal. “Ik wil hem ook niet te veel storen, hij heeft het ook druk.” Ondertussen zet de vernieuwing zich verder binnen het bedrijf. “We zijn onze inkom nog aan het opsmukken en ook de klantenruimte zal straks af zijn.”