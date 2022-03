Jelle Vanheste (Mivan) na emotionele laatste aflevering van Andermans Zaken: “Ik heb echt diep gezeten”

“Andermans Zaken en Kamal Kharmach zijn net op tijd op ons pad gekomen”, zegt Jelle Vanheste van Mivan Interieur. Maandagavond was in de laatste seizoensaflevering van het programma te zien hoe de man zich uit de naad werkte, maar er amper iets aan over hield en ook geen tijd meer had voor zijn gezin. “Ik heb echt diep gezeten. Sommige van mijn vrienden zijn ook geschrokken, ze wisten niet dat het zo erg was.”

Het werd een emotionele laatste aflevering van Andermans Zaken. Je kan haast niet anders dan sympathie opbrengen voor Jelle Vanheste. D 35-jarige Stadenaar is zaakvoerder van Mivan Interieur, het bedrijf waar je kasten op maat kan laten maken, maar dat evengoed instaat voor totaalprojecten. Het bedrijf werd opgericht in 1989 in Staden door Chris Vanheste. Maar in januari 2017 stapte hij uit het leven. Jelle werd in de rol van zaakvoerder geduwd en in hun atelier, dat sinds 2001 in Houthulst is, deed hij er werkelijk alles. Zo zagen we dat hij het zaagsel opruimde, de vrachtwagen loste, maar ook moest instaan over offertes, klantbezoeken en de financiële kant van de zaak.

Je werkt aan een uurloon van 3,5 euro – Kamal Kharmach tegen Jelle

Kamal Kharmach had ook medelijden toen hij de boekhouding van Mivan er op na sloeg. Amper winst en dat terwijl Jelle iedere dag 12 tot 16 uur werkte. En dat tot de zondagmiddag. “Jelle zit er door”, verklapte zijn ma Viviane Mertens. “Ik wil mijn vier kinderen gelukkig zien.” En dat was Jelle niet. Goed beseffend dat zijn grote rijkdom zijn gezin is.

Rijk werd hij er ook niet van. Hij keerde zichzelf een loon van 1.350 uit. “Ik heb het berekend”, merkte Kamal Kharmach op. “Je verdient met al dat werken 3,5 euro per uur.”

Wouter Torfs maakte duidelijk dat Jelle als zaakvoerder meer moet delegeren. “We hebben nu een compleet andere structuur”, bevestigt Jelle. © © VRT

Wouter Torfs trok grote ogen toen hij een werkdag van Jelle volgde en moedigde hem aan om meer te delegeren, met Elke Van Hoof (Huis van de Veerkracht) had Jelle ook gesprekken over zijn angst om te falen en het bedrijf van zijn vader niet in leven te kunnen houden. “Die sessies met Elke lopen nog verder, ik heb daar deugd van.”

Ondertussen kreeg Jelle ook heel wat reacties. “Sommige vrienden zijn wel geschrokken, ze wisten niet dat ik zo diep zat. Kamal is net op tijd op ons pad gekomen”, klinkt het eerlijk. Ondertussen werkt Jelle nog hard verder, maar kan hij ook wat meer tijd maken voor vrouw en vier kinderen.