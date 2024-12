Jan en Anne-Marie stoppen na 50 jaar met Bloemen Donck: Schoondochter Nathalie (44) neemt zaak over en kiest voor nieuwe locatie

Vijftig jaar nadat Bloemen Donck in Rumbeke werd opgericht, waait er binnenkort een nieuwe wind door de bloemenzaak. Zaakvoerders Jan Donck (66) en Anne-Marie Tytgat (61) houden er op 31 december mee op en laten de zaak over aan hun schoondochter Nathalie Renier (44). Ze gaat vanaf begin januari aan de slag en verhuist dan ook meteen van de Sint-Petrus en Paulusstraat naar de vernieuwde winkel op het Kerkplein, iets verderop. “We kijken uit naar wat meer rust, maar we zullen haar in het begin wel bijstaan waar nodig”, klinkt het.

Bloemen Donck werd vijftig jaar geleden opgericht en heeft zich doorheen de jaren altijd gevestigd rond de kerk van Rumbeke. Maar na vele jaren van hard werken, vinden Jan Donck en zijn vrouw Anne-Marie Tytgat de tijd aangebroken om het wat rustiger aan te doen. “We zijn zeer dankbaar voor de afgelopen periode en voor het jarenlange vertrouwen van onze klanten. Maar voor ons is het tijd om wat gas terug te nemen”, klinkt het bij Anne-Marie.

Nieuwe generatie

Vijftig jaar een zaak uitbaten, is dan ook niet niks. “Zo maakten we doorheen de jaren een enorme evolutie mee, vooral op digitaal vlak. Vroeger ging mijn man nog twee keer per week naar Brussel, maar sinds de digitalisering gebeurt alles vanop de computer. Ergens wel een gemak, maar het is toch allemaal wat veel aan het worden. Een bloemenwinkel runnen, is namelijk ook veel meer dan enkel de winkel. We zijn dan ook zeer blij dat de nieuwe generatie nu klaarstaat om de zaak over te nemen. Mijn schoondochter Nathalie heeft een opleiding als florist gevolgd en neemt de zaak vanaf 1 januari over. Mijn man en ik hebben enorm veel bewondering dat ze die stap wil zetten. De komende periode zullen wij wel nog aanwezig zijn om wat ondersteuning te bieden en wat te adviseren en bij te sturen waar nodig. Maar voor de rest gaan wij vooral genieten van de rust, onze kinderen en kleinkinderen”, besluit Anne-Marie.

Dat Nathalie Renier ooit de zaak zou overnemen, is misschien wel niet zo’n heel grote verrassing. “Ik hielp vroeger af en toe al eens mee in de winkel, maar een boeket maken kon ik nog niet. Daarom besloot ik hier een opleiding voor te volgen. Dat ik de zaak nu overneem, is eigenlijk doorheen de jaren wat gegroeid. Waar de bloemenwinkel binnenkort zal komen, was vroeger een apotheek. Wij wonen daarboven en waren al een hele tijd aan het denken of er een mogelijkheid was om iets met die vrije ruimte te doen. Uiteindelijk bleek het een geschikte locatie te zijn.”

Zelfde kwaliteit

Nathalie kijkt alvast uit naar haar nieuw avontuur. “Ik ben wel wat opgewonden”, gaat ze verder. “Ik wil uiteraard niet te hard van stapel lopen, maar sta wel te popelen om erin te vliegen. Al zal ik wel met beide voeten op de grond blijven. Het is dan ook een heel gekende zaak dat ik overneem. Eén ding is zeker: het blijft Bloemen Donck zoals de mensen het kennen. Uiteraard zal ik er mijn eigen accenten aan toevoegen, maar we blijven staan voor goede kwaliteit van verse bloemen en planten. Daarnaast gaan we ook verder met Fleurop. Hierdoor kunnen we overal in België, Europa en de rest van de wereld bloemen leveren. Onze fysieke winkel blijft ons uithangbord, maar Fleurop is een zeer belangrijke troef voor ons. We blijven daar dus op inzetten.” Bloemen Donck komt met de jaarwisseling in handen van Nathalie. “Maar ik doe het niet alleen. Marieanne Berteloot, die al 38 jaar in dienst is, maakt mee de overstap naar het nieuwe pand. Ik denk dat we vanaf 2 januari nog de nodige verhuiswerken zullen doen om dan op dinsdag 7 januari de deuren te openen van de nieuwe winkel”, kijkt Nathalie ernaar uit.

Meer info: www.donck.floralshop.be.