Jakob en Arthur (24) runnen eigen cybersecuritybedrijf in Ieper: “Ethisch hacken voor bedrijven”

Als je zoals Arthur Coudron en Jakob Misplon gebeten bent door de informaticamicrobe, dan moet het een droomjob zijn om op 24-jarige leeftijd al je eigen cybersecuritybedrijf te runnen. In de Westkaai 19 tref je twee gepassioneerde zaakvoerders die met Safebyte niets liever doen dan bedrijven hacken.

Het Safebyte-duo studeerde zes jaar geleden samen af aan de Toegepaste Informatica-afdeling – vandaag Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen of Applicatie & databeheer – van de Heilige Familie. Sinds een drietal maanden hebben ze na hun Howest-studies in cyber security een serieus gat in de computerbeveiligingsmarkt ontdekt. “Uiteraard doen we alles nu vraaggestuurd van bedrijven, die de veiligheid van hun eigen servers en computerpark eens willen laten doorlichten. Het is absoluut niet de bedoeling dat wij de ict-medewerkers van een bedrijf een hak zetten, maar wel dat hun ict-netwerk veiliger wordt.” Jakob vult aan: “We gaan ethisch hacken en tonen kmo’s waar hun zwakheden liggen. Heel wat servers kunnen we hacken in drie uur tijd. Soms duurt het een paar dagen, maar ‘binnen’ geraken we altijd.”

Onvoldoende bewust

“We zijn destijds met ongeveer 300 begonnen aan de opleiding van Howest en zijn afgestudeerd met 100”, zegt Jakob. “Je moet wel wiskundig aangelegd zijn, want voor het onderdeel encryptie zijn algoritmes belangrijk. In de middelbare school heb ik gevloekt op mijn wiskundeleerkracht meneer Delaleeuw, maar mijn dankbaarheid is later gekomen. Al mag je de wiskunde in onze job nu ook weer niet overdrijven. De interesse in informatica is er bij mij via mijn genen in geslopen, want mijn vader Lode geeft ict-les aan CVO Miras en heeft zijn eigen computerbedrijf. Al vissen we zeker niet in dezelfde vijver. Bij een klant zijn wij twee dagen tot een week te gast om hen daarna een rapport af te leveren. De meest gemaakte fouten zijn zwakke of hergebruikte wachtwoorden. Men is zich op de werkvloer vaak onvoldoende bewust van de gevaren. Het niet op tijd upgraden van softwaresystemen is ook een veel gemaakte fout. We raden bovendien aan om voor wachtwoorden niet te werken met voor de hand liggende zaken zoals de naam van je bedrijf en de postcode. Denk eerder in de richting van wachtwoordzinnen. Dat is een heel stuk moeilijker te achterhalen.”

“Nadat we een rapport afgeleverd hebben aan een klant, doen we nog een jaar lang aan nazorg. Dat betekent dat we geregeld checken of medewerkers niet reageren op pogingen tot phishing, want ook dat is schering en inslag bij cybercriminelen. We organiseren ook opleidingen om dit te voorkomen. Ransomware en cyberaanvallen kosten heel wat meer tijd en geld dan onze diensten. Zoals het spreekwoord zegt: voorkomen is beter dan genezen!”

Meer info: safebyte.be of Westkaai 19 in Ieper.