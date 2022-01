Irven Kindt verhuist interieurafwerkingsbedrijf naar Waregem: “De groei mag niet ten koste gaan van de kwaliteit”

De West-Vlaamse economie herstelde zich in 2021 bijzonder goed van de coronadip. Kanvas, het interieurafwerkingsbedrijf van Irven Kindt (38), was daar geen uitzondering op en liet een groei noteren van vijftien procent. “Tegen 2023 moeten we volledig in Waregem zitten”, zegt hij. “De werkplaats bevindt zich al op bedrijfsterreinen aan de Vichtseweg, de showroom volgt.”

Met zijn modieuze staartje ziet Irven Kindt er niet meteen uit als de klassieke ondernemer. Het is niet het enige wat hem onderscheidt van heel wat van zijn collega’s. Zo springt het wonderlijke parcours dat hij de voorbije twintig jaar heeft afgelegd evenzeer in het oog. De Waregemnaar begon ooit als onderhoudsmecanicien bij Isocab maar is sinds 2014 ondernemer van een succesvol bedrijf met inmiddels twaalf mensen in dienst.

Had je als jonge arbeider al door dat je ooit ondernemer zou worden?

“Zo had ik het toen, jonge snaak van 18 zijnde, toch zo scherp niet voor ogen. Wat ik wel snel wist was dat ik wilde groeien in het bedrijfsleven. Waar dat moest eindigen, daar stond ik niet bij stil. Ik ben toen in de jaren nadien gestart met bijscholingen die me onder meer een graduaat mechanica in het avondonderwijs hebben opgeleverd. Het hielp me stappen vooruit zetten in mijn carrière en zo ben ik op zeker ogenblik als werfleider aan de slag kunnen gaan in de bouwsector. In bouwbedrijf Micasa werd ik nadien projectleider. Toch voelde ik op zeker ogenblik aan dat er nog meer in zat.”

Wat heb je als zakenman meegenomen uit die periode dat je in loondienst was?

“Dat je nooit moet opgeven, bijvoorbeeld. Mijn periode als teamleider heeft me bijgebracht dat helder communiceren van het grootste belang is en dat de inbreng van je medewerkers al even cruciaal is. Ik heb toen ook leren omgaan met stress en ben het belang gaan inzien van een flexibele werkhouding, eigenschappen die nu van essentieel belang blijken te zijn. Ik start soms met een dagplanning die een uur na de start al volledig omgegooid is. Zeker in deze tijd waar de coronapandemie de economie danig in de war heeft gestuurd is dat belangrijker dan ooit.”

Hoe ervaar jij de gevolgen van het virus dan in je bedrijf?

“Dat er ook bij ons vertragingen zijn in het uitvoeren van opdrachten door het wereldwijde tekort aan basisgrondstoffen. Over onvoldoende hout beschikken of een tekort hebben aan schroeven of isolatiemateriaal, het remt de planning af. Ook de vertragingen van andere onderaannemers in eenzelfde project kunnen een rol spelen op het tijdstip dat wij aan de slag kunnen gaan. De laatste maanden zijn er ook meer mensen ziek en dat is ook een factor.”

Leg eens uit wat je met Kanvas precies doet?

“We zijn gespecialiseerd in het plaatsen van spanplafonds en geprinte spanwanden in woningen, kantoren en in de horeca. Dit afwerkingsproduct, gebruikt in al onze projecten, zorgt ervoor dat de geluidskwaliteit wordt versterkt in akoestisch gevoelige ruimtes. In die acht jaar dat we bestaan, hebben we al aardig wat mooie opdrachten tot een goed eind kunnen brengen. Ik ben toch best wel trots op onze mooie realisaties in onder meer sterrenrestaurant Boury in Roeselare, de stadsschouwburg in Kortrijk of in de hoofdzetel van het BOIC (Belgisch en Olympisch Interfederaal comité) in Brussel.”

Waar hoop je over vijf jaar te staan?

“In mijn dromen mag er elk jaar wel een verdubbeling van de omzet zijn (lacht). Even serieus, een trage maar gestage groei vind ik best wel goed. Bovendien is het voor mij belangrijk dat die niet ten koste gaat van de kwaliteit. Daarom blijven we investeren en innoveren.”

Je bent opgegroeid in Waregem. Was het voor jou belangrijk om met je bedrijf te kunnen terugkeren naar de stad waar je groot geworden bent?

“Ik heb toch wel een emotionele binding met Waregem en ben in die zin erg blij dat ik hier opnieuw terecht gekomen ben. Gelukkig vond ik hier aan de Vichtseweg 35 een geschikt bedrijventerrein met gebouwen en een winkelruimte, geknipt voor onze activiteiten. Ik hoop dat we de showroom hier nog dit jaar kunnen openen, maar ik vermoed toch dat het eerder in 2023 zal zijn. Onze andere showrooms in Kortrijk, Gent en Antwerpen gaan in elk geval blijven bestaan.”

Je roeping als ondernemer kwam laat. Zie je bij je eigen kinderen al enig enthousiasme in wat je doet?

“Ze zijn natuurlijk nog erg jong maar ik stel wel vast dat zowel Victor als Estelle in het weekend graag meekomen naar het bedrijf. Zeker Victor is duidelijk gefascineerd in alles wat met techniek te maken heeft. Zelf heeft hij al grote plannen en is hij er vast van overtuigd dat hij een ‘tuinwerkersbedrijfje’ zal opstarten (lacht). Voor mij maakt het niet uit. Mijn kinderen moeten in de toekomst vooral hun eigen dromen kunnen waarmaken. Ik zal ze daarbij ten volle steunen, waar ze ook voor kiezen.”

