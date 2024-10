Interieurketen Casa vraagt bescherming tegen schuldeisers, winkels in West-Vlaanderen voorlopig nog open

Interieurketen Casa heeft een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie ingediend. Dat maakte de internationale groep, met hoofdzetel in Olen, woensdag bekend. De procedure moet het bedrijf dat na een woelige periode over onvoldoende geld beschikt, “de nodige ademruimte bieden om de continuïteit van zijn activiteiten opnieuw veilig te stellen”, luidt het.

In 2023 telde Casa International ruim 2.500 werknemers in een vierhonderdtal winkels in acht landen (België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Spanje en Portugal). In onze provincie heeft de keten negen vestigingen in Brugge, De Panne, Knokke, Kuurne, Nieuwpoort, Oostende, Roeselare en Waregem. Die blijven voorlopig allemaal open.

In het kader van een herstelplan om tegen 2026 weer winstgevend te worden, sloot of verkocht de groep dit jaar al 46 winkels in verschillende landen en bouwde ze ook haar personeelsbestand af. Aan het begin van de zomer organiseerde Casa ook een grote uitverkoop.

Kwetsbaar

Meer details over de winkelsluitingen en het banenverlies wil een woordvoerster van Casa woensdag niet kwijt. Casa zegt alleen dat er “zowel op het hoofdkantoor als in de rest van de organisatie” jobs verdwenen. In België heeft Casa op dit moment nog 64 winkels en 415 medewerkers, van wie 310 aan de slag zijn in de winkels.

“Ondanks de vooruitgang die we geboekt hebben, en mede door de ongunstige ontwikkelingen in de retailmarkt, blijft de situatie van Casa International kwetsbaar”, liet het bedrijf woensdag weten. “Dit veroorzaakt een acuut cashprobleem dat de continuïteit van het bedrijf bedreigt en dringend moet worden aangepakt.”

Ademruimte

Daarom start Casa bij de Turnhoutse afdeling van de Antwerpse ondernemingsbank nu een procedure tot gerechtelijke reorganisatie. Die moet de groep ademruimte geven terwijl ze haar schulden probeert te herschikken. In het kader van de procedure worden geen verdere sluitingen en banenverlies verwacht, aldus de woordvoerster. CEO Vincent Nolf zegt er “alle vertrouwen” in te hebben de cashpositie tijdens de traditioneel succesvolle kerstperiode “aanzienlijk te kunnen verbeteren”.

Het van oorsprong Belgische Casa was meer dan dertig jaar in handen van de Nederlandse familie Blokker. In april 2021 verkocht die de keten aan de Amsterdamse investeringsgroep Globitas, nadat Casa ook in 2020 – aan het begin van de coronacrisis – al bescherming tegen zijn schuldeisers had aangevraagd om de schulden te herschikken.

Moed

In april van dit jaar raakte bekend dat Casa vervolgens in handen kwam van de Zweeds-Libanese zakenman Ayad Al-Saffar: die kocht via de holding AAS Retail een meerderheidsbelang over van Globitas. Al-Saffar bracht daarbij de Nederlander Frank Pruijn binnen als commercieel directeur van de interieurketen. Toen zich kort daarna de kans aandiende om de Belgische warenhuisketen Inno te kopen, liet Al-Saffar Casa echter al snel weer vallen: hij verkocht AAS Retail in juni aan Pruijn.

Vakbondssecretaris bij ACV Puls Johan Van Loon zegt in een reactie dat de situatie bij Casa voor het personeel “vrij vertrouwd” overkomt, omdat de keten enkele jaren geleden al eens bescherming tegen schuldeisers had aangevraagd. Hij bevestigt dat de nieuwe procedure in principe geen impact zou hebben op het personeel en de winkels.

“Toen is men erdoor gekomen en dat geeft moed voor nu. Het personeel beseft ook dat er iets moet veranderen. Stilstaan is geen optie”, aldus Van Loon. “Wij vragen enkel dat de directie transparant blijft communiceren.”