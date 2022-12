Huis van Loocke opent in nieuw pand in dezelfde straat in Brugge

Isabelle Note opent op vrijdag 2 december Huis van Loocke IV, de bekende winkel voor schilder- en tekengerief, op een nieuwe locatie. “Mijn vader en stiefmoeder gaan met welverdiend pensioen maar zullen wel nog de stock uitverkopen op de oude locatie”, zegt Isabelle.

Huis van Loocke is doorheen de jaren een vaste waarde geworden voor al wie al eens een tube verf opendraait en een penseel of potlood ter hand neemt. Ook Kamagurka en Herr Seele komen er hun inkopen doen. De winkel werd tot voor kort gerund door Françoise Alleyn en haar man Erwin Note, maar nu komt met hun (stief)dochter Isabelle Note de vierde generatie aan het roer. Ze verhuist de winkel van het pand in de Ezelstraat 17, dat te koop staat, naar een ruim pand dat deel uitmaakt van het project Weylerkazerne, verderop in dezelfde straat.

Het verhaal van Huis van Loocke start in 1944 als Marcel van Loocke in de Sint-Jakobstraat samen met zijn vrouw Blanche Moeyaert met een winkel start. Hij was een huis- en decoratieschilder die ook zelf verven maakte en verkocht maar die vooral ook zelf actief was als kunstschilder. Daarna zette hun dochter Ghislaine van Loocke de zaak verder, in een pand in de Noordzandstraat.

Welverdiend pensioen

Op haar 52ste stopte Ghislaine ermee en ze verkocht haar pand. Haar dochter Françoise Alleyn wilde verder doen maar moest dus op zoek naar een ander pand, dat ze uiteindelijk vond in de Philipstockstraat. Na 17 jaar op die locatie werd het pand door de eigenaar verkocht en werd in 2009 een nieuw pand gevonden in de Ezelstraat 17. “Ik ben vijf jaar geleden mee in de zaak gestapt bij mijn vader en stiefmoeder met de bedoeling die dan volledig over te nemen en zo ver zijn we nu dus. Ze gaan met welverdiend pensioen maar de stock zal wel nog uitverkocht worden op het oude adres”, zegt Isabelle.

“Een verhuis leek me echt wel aangewezen omdat het vorige pand te klein werd voor het steeds maar grotere assortiment. Hier is ons aanbod nog een stuk ruimer. Nieuw is dat we het gerenommeerde verfmerk Lascaux, heel erg populair bij de betere schilders, in het aanbod hebben. We wilden heel graag in de Ezelsraat blijven want dit is echt een prachtige straat geworden; en dat is ook gelukt.”

(PDV/foto DC)