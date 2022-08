Henri Decruy (28) is de trotse zaakvoerder van Topp and Legg: “Mensen rond de tafel brengen”

Henri Decruy is de trotse zaakvoerder van Topp and Legg. De 28-jarige Izegemnaar treedt zo in de voetsporen van zijn vader en grootvader, maar toch doen ze elk iets anders. Henri wil zich onderscheiden van andere meubelmakers met jong en creatief talent.

Henri Decruy volgde eerst een Bachelor bedrijfsmanagement aan Vives in Kortrijk, daarna een master aan Ugent in de communicatiewetenschappen en uiteindelijk een master in management met specialisatie international business aan de IE universiteit in Madrid.

Henri is enig kind en groeide op in Kachtem met twee zelfstandige ouders. “Mijn ma is podologe en mijn pa is zelfstandig met een groothandel in meubilair. In mijn opleidingen en stages heb ik steevast gekozen voor avontuur, in de vorm van buitenlandse ervaringen. Die drang om buiten mijn comfortzone te gaan en verder op zoek te gaan naar mezelf is er altijd geweest. Mezelf vinden in een nieuwe, vreemde context heeft mij geleerd om met een bredere blik te kijken naar mensen, ervaringen, situaties en het leven an sich.”

“Ik probeer die ervaringen en inzichten ook mee te nemen in mijn onderneming en zoveel als mogelijk met een open geest in interactie te gaan met mensen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Ik geloof heel hard dat de bril die je op hebt, jouw perspectief bepaalt in zowel jouw denken als in wat je doet.”

Altijd zoekende

“Ik zie mezelf als een sociaal en communicatief iemand, die zich graag laat omringen door nieuwe mensen en voldoening en motivatie vindt in vooruitgang, vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling – zowel bij mezelf als bij anderen.”

“Ik ben allesbehalve een rustig of stabiel persoon, eerder iemand die altijd zoekende is naar een nieuwe versie van zichzelf. Bij mijn vrienden zie ik dikwijls het omgekeerde gebeuren. Ze kiezen net heel bewust voor stabiliteit. Ik bouw een onderneming op, ben vrijgezel en huur een appartement. Die situatie is dus lichtjes anders en kan wel eens voor wat afstand zorgen. Ik probeer vooral te respecteren dat die keuze persoonlijk is en veel mensen zeker ook niet het leven zouden willen dat ik nu leef en bewandel. Het is zeker niet de meest evidente weg, maar dat maakt het voor mij wel ultra interessant en zo probeer ik toch ook dat er niet te veel afstand ontstaat tussen mijn leven en dat van mijn vrienden.”

Creativiteit is een tussentijds resultaat van een zoektocht naar jezelf

“De vrijheid hebben om je eigen ding te kunnen doen is sowieso een aangenaam en goed gevoel. Ik heb wel ondervonden dat die vrijheid niet zomaar te grabbel ligt. Je moet er zelf grondig naar op zoek. Als je jezelf een doel voor ogen kan stellen en er ook een drive aanwezig is, dan ben je op de goeie weg. Die interne motivatie is voor mij essentieel en laat ook mij excelleren waar mogelijk.”

Creëren

“Creëren is voor mij een blijvende zoektocht naar jezelf, waarbij je nieuwe mensen leert kennen, nieuwe projecten aangaat en nieuwe samenwerkingen vindt. Blijvend op zoek gaan naar inspiratie, want die is er overal. Dit klinkt misschien wat filosofisch, maar een objectieve of duidelijk rationele definitie voor creativiteit is er volgens mij niet, het is eerder een tussentijds resultaat van een zoektocht naar jezelf – die op hun beurt andere mensen weer kan inspireren en zo is creativiteit een eeuwig durend proces of cirkelbeweging die vooral heel menselijk is, maar waar je jezelf voor moet durven open stellen en dus ook heel nauw verbonden is met het vinden van je eigen vrijheid en talenten. En ook met een stukje kwetsbaarheid tonen. ‘To find and show the crack’”, knipoogt Henri.

“Dat is voor mij ook voor een stuk waar ondernemen over gaat. Hier heb je ook een portie durf en vrijheid voor nodig om uiteindelijk te eindigen in iets wat nog niet bestond voordien of waar je je eigen accenten wil leggen op jouw unieke manier, anders dan die van anderen, waardoor je hopelijk ook een positieve impact kan creëren.”

Eiken blad

“Ik ben gestart met de uitbraak van corona, door het samenvallen van die twee, ga ik dit nooit meer van mijn leven vergeten. Ondertussen kan ik er eens goed mee lachen, maar op dat moment was en is het nog altijd serieus afzien. Zo leer je ook dat crisissen van alle tijden zijn. Toen de gezondheid, nu de materialen die blijven duurder worden.”

“Ons product bevindt zich in interieur en staat of valt met identiteit en wat mensen ervan denken of welke gevoelens het bij hen oproept. Om die start dus volledig digitaal te gooien is een serieuze uitdaging geweest, want een eiken bovenblad dat wil je toch graag eens voelen ook? Dat kan bij ons op een traditionele manier in de toonzaal in Izegem, maar we combineerden het wel met een online configurator, waar je zelf alles kan samenstellen naar wens. Je krijgt meteen een visualisatie en een richtprijs.”

Stage

“De optelsom van de mensen waar je mee samenwerkt, maken het bedrijf. Er zijn in de voorbije jaren 7 studenten die hun stage hebben gevolgd bij ons. Daar ben ik ook fier op, op hun persoonlijke groei en mee aan de zijlijn staan van hen. Als ik iemand zie groeien, groei ik mee. De laatste student was een IPO student aan Howest. Flor heeft hier zowel zijn stage als bachelorproef afgewerkt. De voorstelling van zijn eiken tafelpoot op zijn ‘graduation show’ was voor mij de parel van onze samenwerking. Die ouders en oma van Flor waren er en dan weet je voldoende als je voelt dat er wederzijds respect is. Daar doe je het voor, die extra ‘mile’ bewandelen met elkaar en dezelfde doelen voor ogen hebben, dat geeft een kick.”

“Onze klanten zijn behoorlijk niche. Het zijn mensen die heel bewust kiezen. Voor design, voor vakmanschap, voor een duurzaam karakter met leveranciers van dicht bij ons. Wij vertellen dat verhaal op een frisse manier en brengen zo letterlijk heel wat mensen rond de tafel. Dat is een eerlijk verhaal, dat werkt. We werken op maximale ontzorging, al vind ik dat als kind van zelfstandigen eigenlijk vooral ook heel normaal. Ik heb het nooit anders geweten. Voor niets gaat de zon op”, lacht Henri.

Creatief talent

“Het gaat natuurlijk om één en al identiteit. Waarom kiest iemand voor Audi in plaats van Volvo? Dat zijn heel persoonlijke overwegingen die je maakt. Waarom kies je voor een bepaald type tafel? Ook die zaken zijn heel persoonlijk en uniek. Die verhalen van de klanten brengen we graag naar buiten.”

“We zijn mee trots op hun keuze en de realisaties gaan gelukkig in stijgende lijn. Dat klantvertrouwen win je niet zomaar, je moet echt durven investeren in je klanten. We proberen ons vooral te onderscheiden van andere meubelzaken door te investeren in jong, creatief talent. Dat straalt zich af op het ontwerp, de uitvoering en de kwaliteit die we brengen.” (RV)

Meer weten over Topp and Legg? Surf naar toppandlegg.be. Henri is ook eigenaar van stoelenonline.be.