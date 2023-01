Handel tevreden over soldenperiode

Met het laatste weekend ervan in aantocht, reageren de handelaars over het algemeen positief op de voorbije soldenperiode. Vooral het samenvallen ervan met een week kerstvakantie gaf de verkoop een boost.

De eerste koopjesperiode van het jaar loopt op zijn einde. Wie nog wil profiteren van aanzienlijke kortingen, krijgt dit weekend een laatste kans om te ontdekken wat de handelaars nog in hun rekken hangen en staan hebben. Al met al wordt tevreden gereageerd op de soldenverkoop, zo blijkt uit een rondvraag van het Economisch Huis Oostende (EHO).

“Wij bevragen regelmatig onze handelaars over allerhande zaken en hebben dit nu ook gedaan”, vertelt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA), voorzitter van het EHO. “De resultaten waren heel positief. Omzeggens iedere handelszaak waaraan we het hebben gevraagd had een goed gevoel over de solden. Het feit dat de koopjesperiode samenviel met de tweede week van de kerstvakantie heeft voor een grote meerwaarde gezorgd: er was veel volk naar Oostende afgezakt en dat had natuurlijk een grote invloed op de handel en wandel in onze stad.”

“Maar ook de koppelverkoop die de solden voorafging was een succes. De weersomstandigheden en frisse temperaturen speelden ook een rol in de keuze van de mensen. We hoorden vaak dat de verkoop van jassen, pulls en broeken bij dit niet bepaald warme weer vlotjes de deur uitgingen.”

“Dat minder goede weer zorgde weliswaar onvermijdelijk voor kalmere periodes. Zo kwam er tijdens een weekend met storm en regen niet veel volk over de vloer, maar de vele shoppers die tijdens de week van de kerstvakantie en tijdens de periodes van droger weer in de winkelstraten flaneerden, maakten veel goed.”

En nu zomercollectie

Angelique Laforce, zaakvoerster van de kledingzaak voor damesmode A-Propos, regeert tevreden op de voorbije periode. “Wij hebben weliswaar al vroeger kortingen gegeven, omdat wij na waterschade verbouwingswerken in de winkel moesten uitvoeren. De koopjes lopen nu op hun einde en we focussen al volop op de nieuwe kleurrijke zomercollectie.”