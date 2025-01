Grietje (47) uit Aarsele was toprecruiter bij Tupperware: “Ik wou mensen de kans geven die ik ook kreeg”

Tupperware trekt zich terug uit België, wat het einde markeert van een tijdperk. Toch blijven de iconische potjes een vast onderdeel van de Vlaamse keukens. In de regio Tielt is Grietje Minjauw (47) een belangrijke reden voor die blijvende populariteit. Als alleenstaande moeder van drie kinderen begon ze in 2015 met het organiseren van Tupperware-parties. Zes jaar later was zij de leidende verkoopster in België qua aantal aanwervingen. “Tupperware gaf iedereen de kans om zich te bewijzen,” vertelt ze.

Grietje woont momenteel in Kluisbergen (Oost-Vlaanderen), maar tussen 2014 en 2024 was Aarsele haar thuis. Daar organiseerde ze talloze Tupperware-parties, waarbij ze niet alleen producten verkocht, maar ook mensen inspireerde om zelf consulente te worden. In 2020, tijdens de coronacrisis, opende ze in de Waterstraat haar ‘Tupperhoekje Grietje Minjauw’, een wekelijkse ontmoetingsplek waar klanten bestellingen en vervangstukken konden ophalen. Vandaag werkt ze als administratief bediende, maar Tupperware blijft een bijzonder hoofdstuk in haar leven. “Voor veel mensen betekent Tupperware meer dan enkel producten. Het bood hen een kans om zichzelf te bewijzen als ondernemers,” zegt Grietje. “En het is een misverstand dat Tupperware alleen voor vrouwen is. Mijn team bestond ook uit mannen.”

Ze werd in 2021 erkend als ‘top recruiter’ van het jaar, met dertig nieuwe aanwervingen. Zij en haar team wonnen meerdere prijzen. “Sommige verkopers zijn terughoudend om anderen aan te nemen, omdat ze bang zijn klanten te verliezen, maar dat heeft mij nooit gestopt. Ik ben trots dat ik anderen dezelfde kans heb kunnen bieden die ik zelf kreeg. Bij Tupperware gaat het niet om vooropleiding, maar om passie en werkethiek. Dat is wat het zo mooi maakt. Dankzij Tupperware heb ik hard gewerkt en mijn kinderen hebben nooit iets tekort gehad. En ik ben niet de enige met zo’n verhaal. Mijn poetshulp begon bijvoorbeeld ook haar eigen onderneming dankzij Tupperware, en nu is ze kantoorverantwoordelijke bij een interimkantoor. Tupperware leerde veel vrouwen om voor zichzelf op te komen en zelfstandiger te worden.”

Voor Grietje begon het avontuur in 2015. Ze werkte toen als zorgbegeleider, maar als alleenstaande moeder was het financieel moeilijk om rond te komen. Ze besloot een bijverdienste te zoeken en vond die bij Tupperware. “Ik ging er meteen voor. Ik hou van mensen helpen en ben altijd eerlijk geweest. Wie iets koopt, moet het ook daadwerkelijk kunnen gebruiken. Tupperware is niet iets wat je in de kast laat staan,” legt ze uit. Binnen zes maanden had ze al een eigen auto en uiteindelijk had ze 40 consulentes in België en Nederland onder de vleugels. “Ik was nooit eerder op reis geweest, maar via Tupperware reisde ik naar onder meer Kroatië, Florence, Pisa en Sint-Petersburg. Mijn wereld ging open.”

Eén grote familie

In 2022 zette ze een punt achter haar carrière bij Tupperware omwille van de gezondheid van haar partner. Nu werkt ze als administratief bediende. “Acht jaar lang heb ik het beste van mezelf gegeven en heb ik meegedraaid aan de top, maar het was geen ‘9 to 5’-werk. Vaak stonden er mensen aan mijn deur met vragen of om bestellingen op te halen. Dat gebeurde op de gekste uren. Zelfs eens op een zondagochtend om 8 uur,” herinnert ze zich. “Nota bene met de vraag een dekseltje in te ruilen, terwijl het niet eens eentje van Tupperware was. Dat is meteen ook een van de redenen waarom ik met de garage- en stockverkopen ben gestart. Om de bezoeken te bundelen. In dat ‘tupperhoekje’ heb ik fantastische tijden beleefd, vaak met een drankje en een babbeltje. Binnen Tupperware waren we één grote familie.”

In 2024 besloot Grietje samen met heel wat collega’s nog een laatste poging te doen om Tupperware in België te ondersteunen. “We zagen het al aankomen, maar we wilden onze distributeur steunen en hoopten met een laatste ‘effort’ de verkoop een duwtje te geven, in de hoop dat de fabriek open zou blijven. Helaas was het tevergeefs. De Amerikaanse managers gaven niet om een land dat zo klein is als een Amerikaanse staat. Het is jammer, vooral voor de mensen die er werkten, maar ook voor de honderden vrouwen die, net als ik, jarenlang met veel liefde op pad gingen om Tupperware te verkopen.” (SV)