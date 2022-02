Global Estate Group koopt gebouwen Alltech in Klerken

De gebouwen die in de volksmond De melkerij genoemd worden, aan de Klerkenstraat 62, zijn verkocht. In de regio wordt druk gespeculeerd wat er nu zou komen. Koper Global Estate Group is in elk geval van plan om de gebouwen te slopen. Daarna komt er plaats voor kleine en grotere bedrijven.

De melkerij was vele jaren één van de grootste werkgevers in de regio. In 1935 werd de industriële melkerij opgericht op hetzelfde adres. Later werd er ook kaas gemaakt en boter verwerkt. De Melkerij ging over naar de Boerenbond, Aveve en Campina om dan in 2012 in handen van de Amerikaanse firma Alltech te komen.

Na de sluiting van Campina verloren 63 mensen hun job, Alltech beloofde om nieuwe banen voor zeker 60 personen te creëren. In februari maakte Alltech bekend de firma in Klerken te sluiten: 49 personeelsleden kregen collectief ontslag. De firma hield nog een tijdlang de gebouwen in de Klerkenstraat aan als opslagplaats met 1 personeelslid maar in 2021 kwam er een definitief einde aan het verhaal van Alltech.

Veel vraag

Sindsdien stonden de gebouwen leeg en sinds een paar maanden werden deze te koop aangeboden. Verleden week kocht de firma Global Estate Group uit Oostkamp de site aan. “Global Estate Group heeft de site recent aangekocht. We merken dat de vraag naar ruimte om te ondernemen in deze regio zeer groot is.”

“We hebben een project in Houthulst, kmo-park De Melane, waarvoor de interesse heel groot is en waar zowel kmo-units waar nog maar enkele units te koop zijn (die bijna volledig uitverkocht zijn vorig jaar), als industriegrond die vorig jaar volledig uitverkocht werd en daarom zijn we nu aan het onderzoeken hoe we de site in Klerken het best kunnen indelen om tegemoet te komen aan de noden in de regio. Er ligt nog niets vast dus we kunnen nog niet met zekerheid vertellen wat er precies zal komen.” vertelt CEO Kathleen Dewulf

Slopen

“Het zou de bedoeling zijn om de oude gebouwen en de villa, die toch al een heel ruime tijd leegstonden, te slopen. We willen zowel grotere als kleinere bedrijven op deze site een plaats te bieden. Enerzijds zijn we aan het onderzoeken of we kmo-units kunnen ontwikkelen op de site: kleinere ateliers, magazijnen, opslagplaatsen en dergelijke voor lokale, ambachtelijke ondernemers zoals timmerman, elektricien, enz.”

“Anderzijds willen we op een deel van de site ruimere stukken grond (plaatsen) aanbieden voor bedrijven die iets meer plaats nodig hebben. Mensen die nu al interesse hebben, of op de hoogte willen gehouden worden over dit project, kunnen ons altijd contacteren via info@globalestategroup.eu of telefonisch via 050 46 10 10, maar het is nog wachten op de definitieve plannen voor de verkoop start, het zal nog even duren voor alles rond is.” besluit CEO Kathleen Dewulf.

Wat zeker is dat is dat deze plaats nieuw leven ingeblazen wordt , voor onze streek heel voordelig naar werkgelegenheid toe.

(AB)