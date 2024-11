“Gezondheidsproblemen begonnen de overhand te nemen”: familiebedrijf Vandenbogaerde sluit na 142 jaar de deuren in Bredene

Wie langs de Sluizenstraat rijdt, heeft het misschien al opgemerkt: de gebouwen van schrijnwerkerij Vandenbogaerde staan te koop. Zes jaar nadat met Robin de vijfde generatie aan de leiding van het familiebedrijf kwam, moet het de deuren sluiten. Gezondheidsredenen liggen volgens de zaakvoerder aan de basis van de moeilijke beslissing.

Weinig bedrijven die zo verknocht waren aan Bredene als schrijnwerkerij Vandenbogaerde. Met Robin Vandenbogaerde was het bedrijf in 2018 aan zijn vijfde generatie toe. “Voortzetten wat mijn pa, grootvader en diens vader en grootvader hebben opgebouwd, zonder de nieuwste evoluties in de branche uit het oog te verliezen”, zette Robin in 2018 zijn ambities op een rijtje.

Leopold Vandenbogaerde richtte de schrijnwerkerij op in 1882. Het bedrijf was toen nog gevestigd langs de Kwadeweg. Zijn zoon Camille nam de zaak in 1912 over en verhuisde die naar de Sluizenstraat, op de plek waar de bedrijfsgebouwen vandaag nog altijd terug te vinden zijn.”

Camille leidde de zaak aanvankelijk samen met zijn oom Charles, tot die in 1963 stierf. In 1979 nam Camilles zoon Gerard de leiding over. Gerards zoon Marc volgde hem vervolgens op in 1995.

Maatwerk

Het familiebedrijf beperkte zich aanvankelijk tot daken, ramen en binnenschrijnwerk. De laatste jaren legde Vandenbogaerde zich vooral toe op maatwerk en het inrichten van hele interieurs, keukens en dressings. Maatwerk, waar grote bedrijven vaak hun neus voor ophalen, was hun visitekaartje geworden.

Marcs zoon Robin zette deze nieuwe aanpak verder toen hij in 2018 de teugels overnam. Kwaliteit leveren, bleef ook voor de jongste Vandenbogaerde het motto. Het bedrijf verder uitbreiden of verhuizen, was niet aan de orde volgens de toen nieuwe zaakvoerder. “We zitten hier goed langs de Sluizenstraat. Schrijnwerkerij Vandenbogaerde blijft hier nog wel even”, liet Robin in 2018 optekenen.

Gezondheid

Gezondheidsperikelen hebben er anders over beslist. “We zijn onlangs gestopt met de schrijnwerkerij omwille van gezondheidsproblemen, die al een paar jaar sluimerden maar deze zomer de overhand begonnen te nemen. Die maakten het voor mij onmogelijk om de zaak verder te zetten. Dat was best een harde beslissing”, bekent Robin, die erop wijst dat de beslissing samen met zijn vader Marc en grootvader Gerard – die laatste werd ereburger van Bredene – werd genomen. “Gezondheid gaat nu eenmaal boven alles…”, besloot Robin. Met het verdwijnen van Schrijnwerkerij Vandenbogaerde verliest Bredene een van zijn oudste en meest bekende (familie)bedrijven en de Sluizenstraat een van zijn oriëntatiepunten.