Familiebedrijf Debaenst neemt productie en projectteam rond de industriële lichtstraten van Skylux in Stasegem over

Woensdag kondigen familiebedrijven Debaenst uit Moeskroen en Skylux uit Stasegem een toekomstplan aan voor de industrie-tak van het Stasegemse bedrijf. Debaenst neemt de activiteit rond de industriële lichtstraten van Skylux over en zal ze verderzetten onder de naam Cintralux. CEO Kurt Debaenst realiseert zo zijn eerste overname buiten de voedingssector: “Als familiale onderneming waren we op zoek naar opportuniteiten voor groei buiten de voedingssector. Met Cintralux kunnen we ons diversifiëren. We zien een mooi potentieel, ook dankzij de ervaring en vakkennis van de 25 medewerkers.”

Skylux is een familiebedrijf in de derde generatie en is fabrikant van daglichtoplossingen voor platte en schuine daken en Outdoor living. Het werd in de jaren 1950 opgericht door Albert Glorieux en wordt vandaag geleid door kleinzoon Jean Glorieux. Skylux beslist om zich voortaan op de residentiële renovatiemarkt te focussen en zocht een overnemer voor de activiteiten van de lichtstraten en bijhorende industriële producten met als klantenbasis industrie en hallenbouwers.

Vleessector

Debaenst is eveneens een sterk familiebedrijf reeds drie generaties actief in de vleessector. De zaakvoerder Kurt Debaenst en zijn echtgenote Catherine Huyzentruyt hebben door de jaren heen de knowhow opgebouwd om kwaliteit en capaciteit succesvol te combineren. Zij investeerden de voorbije jaren aanzienlijk in automatisatie van hun productielijnen en verpakkingsafdeling.

Op vandaag zijn zij een toonaangevend bedrijf in de sector en beleveren zij met hun bedrijf Debaenst in België en Bocquet in Frankrijk de Belgische en Franse retail met consumentenverpakkingen.

Skylux

Aan dat succesverhaal willen Kurt en Catherine Debaenst -Huyzentruyt de komende jaren een vervolg breien, ook buiten de voedingssector. Hun oog viel daarbij op Skylux uit Stasegem. Skylux is al jaren actief in zowel de residentiële als industriële sector.

“Debaenst is voor ons de geschikte overnemer. Ze plaatsen de waarden van een familiebedrijf inclusief service en klantentevredenheid voorop, net zoals Skylux. Voortaan focussen wij ons 100% op de residentiële renovatie markt“, zegt Jean Glorieux.

Cintralux

De overgenomen tak wordt in het komende jaar afgesplitst en overgedragen aan Group Debaenst, dat ook alle personeelsleden overneemt. Het onafhankelijke bedrijf krijgt de naam Cintralux. “Cintralux is de merknaam van de aluminium lichtstraten en is bij de industriebouwers goed bekend”, legt Kurt Debaenst uit.

“We zullen na de overname overigens nauw blijven samenwerken met Skylux. Enerzijds blijft de productie voorlopig gehuisvest in Stasegem. Naast de typische industriële producten zoals lichtstraten, hebben we ook een exclusiviteitscontract met Skylux om bijvoorbeeld koepels en platdakramen aan te bieden aan diezelfde klantenbasis. Zo kunnen de klanten verder op de geintegreerde totaalservice van Cintralux blijven rekenen voor het binnenbrengen van natuurlijk daglicht alsook rook- en warmte afvoer systemen in hun projecten rond de industrie.”

Nieuw tijdperk

Voor Group Debaenst luidt de overname alvast een nieuwe tijdperk in. “De diversificatie brengt natuurlijk uitdagingen met zich mee, maar we geloven sterk in het potentieel en willen het bedrijf nu verder laten groeien met het team dat vandaag al de lijnen uittekent. Met deze nieuwe impuls en de gemotiveerde groep medewerkers liggen alle kansen open voor de toekomst”, besluiten Kurt en Catherine Debaenst – Huyzentruyt.