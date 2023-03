Event voor heftruckchauffeurs zet veiligheid voorop

Game, set, match! In de Rekkemse Transportzone werd afgelopen week een wel erg bijzondere basketbalmatch gehouden. Sportschoenen en shorts waren niet aan de orde, de supersterren van de wedstrijd waren vorkheftrucks en hun chauffeurs. Het initiatief moet het beroep opnieuw wat meer sexappeal gaan geven.

Voor A-Safe, die het event samen met de VDAB organiseerde, moet het concept een Vlaams iets worden. “De eerste editie organiseren we in West-Vlaanderen maar we hopen weldra ook in Oost-Vlaanderen en de andere provincies iets gelijkaardigs op poten te kunnen zetten”, klonk het in een reactie. “Van een echte competitie is niet echt sprake natuurlijk. Een handvol bedrijven schreef zich in om zo hun chauffeurs het parcours te laten rijden. De finale bestond er dan in om met een vorkheftruck een basketbal door de hoepel te laten vallen.

Tijdens het event stond niet alleen het beroep van heftruckchauffeur centraal, ook de veiligheid van de mensen werd er naar voren geschoven. “Vorig jaar werden meer dan 1000 ongevallen met een vorkheftruck geregistreerd. Het toont aan dat voldoende voorzorgen nemen op de werkvloer en investeren in de veiligheid van het personeel cruciaal blijft.”