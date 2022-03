Eva Gossieaux start eigen dierenartsenpraktijk

In de Zandvoordestraat opende Eva Gossieaux begin deze maand haar eigen dierenartsenpraktijk. “Ik maak er een zaak van elk dier helemaal te onderzoeken”, luidt het.

“Van in de lagere school wou ik al dierenarts worden en van dat plan ben ik niet afgeweken. Mijn liefde voor dieren en interesse in wetenschappen waren perfect te combineren in deze job”, zegt de uit Zandvoorde afkomstige Eva. Na haar middelbaar aan het Atheneum studeerde ze na zes jaar af aan de UGent als dierenarts. “Ik ben na mijn studies in 2013 meteen aan de slag gegaan. Ik was actief in verschillende dierenartsenpraktijken in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. Daar deed ik de voorbije negen jaar erg veel ervaring op. Door de komst van mijn kindje heb ik beslist om thuis als zelfstandige een praktijk te openen. Zo kan ik zelf mijn agenda plannen.”

Huisdieren

Eva specialiseerde zich in huisdieren: katten, honden, konijnen, cavia’s, hamsters, kippen… In haar woning bouwde ze een eigen praktijk: een onderzoeksruimte, operatiezaal, een ruimte met echografietoestel voor medische beeldvorming en een hospitalisatieplaats voor als er dieren langer moeten blijven ter observatie of om te herstellen. “Het was voor mij een prioriteit om goed uitgerust te zijn want ik wil de dieren grondig kunnen onderzoeken. En dat is geen overbodige luxe. Onlangs kwam hier een hond waarvan het baasje dacht dat hij een probleem had met de nieren. Door het dier grondig te onderzoeken en de nodige bloedtesten en radiografieën te nemen, bleek dat er een ander probleem was. Ik opereerde de hond en die stelt het nu uitstekend.”

Huisbezoeken

Eva is sinds begin maart aan de slag : “Het bevalt me erg en in deze fase hebben vooral mensen uit de buurt me ontdekt. Ik woon net tussen de Konterdam en Zandvoorde. Ik voerde al enkele operaties uit. De dagen zijn goed gevuld en ik ga ook op huisbezoek. De huisbezoeken in Oostende en onmiddellijke omgeving zijn belangrijk want soms kunnen de mensen niet tot hier geraken of kunnen ze het dier niet goed verplaatsen. En helaas ga ik soms ook op huisbezoek om dieren te laten inslapen omdat de eigenaars willen dat het dier in de eigen omgeving heengaat.” (EFO)

Je kan Eva bereiken in de Zandvoordestraat 334, bellen op 059 37 08 69, of online een afspraak maken via de website www.dierenarts-eva.be.