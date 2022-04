Enthousiaste Poperingenaars openen Marcel Skateshop: “De Poperingse skateboarding community steunen”

Marcel Skateshop opent zaterdag de deuren langs de Deken De Bolaan in Poperinge. Het is een skatewinkel voor en door skaters. Je kan er terecht voor skateboards, schoenen, accessoires en streetwear.

“Het was mijn kinderdroom om ooit een skateshop te openen. Sinds mijn 12 jaar heb ik de skate microbe te pakken, maar al vlug kwam het besef dat er in Poperinge geen publiek was om een shop te openen”, begint Cas Haeyaert (31). Hij is één van de initiatiefnemers van Skate4All. Het project werd opgericht om kansarme kinderen te leren kennismaken met skaten en daarvoor werd enkele jaren geleden 50 skateboards ingezameld en uitgedeeld. Skate4All een sociaal project van Poperingse skateboarders Karel Vandenbroucke, Michiel Fiey en Cas Haeyaert. “Met Skate4All organiseerden we vorig jaar 3 skateboard initiaties waar telkens meer dan 50 deelnemers aanwezig waren. Dat bleek een groot succes en dat deed ons deugd om zoveel jonge kinderen te kunnen helpen en hen samen te brengen”

Axel Crusher

Na zijn studies in Gent trok Cas naar Antwerpen om er in het verkoopteam van het brillen- en horlogemerk Komono te werken. Voor de Belgische markt nam hij de sales kant voor zijn rekening. “Ik deed er heel wat ervaring op binnen de commerciële wereld. Door de jaren heen merkte ik ook al dat er een verandering kwam binnen de skatewereld. Enerzijds op commercieel vlak, maar ook onder de bevolking. Skaten is ondertussen ook een olympische sport geworden.” De Poperingse trots Axel Cruysberghs, alias Axel Crusher, mocht in 2021 deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. “Met Axel heb Karel, Michiel en ik nog samen op het Poperingse skatepark gestaan en is ook een goede vriend. Het is altijd fijn wanneer hij in Poperinge is en hopelijk mogen we hem eens in Marcel Skateshop verwelkomen.”

Het idee om een skateshop te starten groeide een tijdje geleden. “Een goed skatepark vraagt om een eigen skateshop. Stad Poperinge heeft zich geëngageerd om een mooi skatepark aan te leggen uit degelijk materiaal, dus willen wij ons engageren om een skateshop te openen en de Poperingse skateboarding community te steunen.” In mei 2021 verhuisde Cas opnieuw naar de Hoppestad. “Het is thuiskomen. Na 10 jaar in een grootstad te hebben gewoond, ben ik zeer blij met de rust en de kalmte. Met Marcel Skateshop zal ik proberen terug te geven wat ik in mijn kindertijd heb gekregen. Vroeger was er in de Ieperstraat de skateshop van Filip Wemaere. Dat was een heel fijne en huiselijke sfeer om te vertoeven. We hopen om met Marcel Skateshop een thuis te zijn voor de kinderen die naar het Poperingse skatepark komen. Naast de shop willen we in de toekomst ook een leuk programma uitwerken voor de kinderen met uitstappen naar bijvoorbeeld naar het Skatepark Blaarmeersen in Gent. Dat is het grootste skatepark van België en het op twee na grootste skatepark van Europa.”

Marcel collectie

De skateshop zal een ruime selectie schoenen, kledij en skateboards aanbieden. “Daarbij hebben we niet enkel aandacht voor de mannelijke skaters, want er werd ook een meisjescollectie aangekocht. Naast enkele grote merken, bieden we ook onze eigen collectie van Marcel aan. Dat gaat van skateboards tot truien en T-shirts. Er zal telkens de normale Marcel collectie zijn die zal worden aangevuld met een limited edition collectie. Onze eigen collectie bestaat volledig uit biokatoen. We worden een 100% skatestore en gaan voor een sterke shop identiteit. Herstellingswerken aan skateboards zullen hier ook uitgevoerd worden en wie wil zal ook een drankje kunnen aankopen. Een gezonde geest en een gezond lichaam willen we zeker promoten. Energiedranken zal je bij ons bijvoorbeeld niet vinden”, zegt Cas. Het volledige aanbod vind je ook op de webshop van Marcel Skateshop. En wie is Marcel? “Dat is mijn hond en de mascotte van onze winkel”, lacht Cas.

Langs de Deken De Bolaan 31 in Poperinge opent Marcel Skateshop dit weekend de deuren. Op zaterdag van 11 uur tot 20 uur en op zondag van 11 uur tot 17 uur. “Voor de gelegenheid wordt er een skateramp geplaatst op de parking en zullen Marcel en Martha burgers aangeboden worden.”