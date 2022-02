Electricea sluit Benelux-deal met autoconstructeur Subaru: “Bedrijven willen laadpaal aan eigen zaak”

Laadoplossingenspecialist Electricea gaat samenwerken met Subaru Benelux. Subaru brengt dit jaar zijn allereerste elektrische auto op de markt. Voor de Benelux doet het automerk een beroep op Electricea om laadstations te plaatsen bij de Subaru-dealers en hen te ondersteunen bij het aanbieden van een laadoplossing aan hun klanten.

“De Subaru Solterra is de eerste volledige elektrische auto van het merk en hierdoor komt er veel nieuwe informatie op de dealers af. Het gaat niet alleen om nieuwe technieken op het voertuig zelf, maar ook de laadtechniek en de voorwaarden om veilig en optimaal te kunnen opladen”, klinkt het bij Subaru Benelux.

Voor de laadoplossingen ging de Japanse autoconstructeur op zoek naar een goede en betrouwbare partner, met ervaring en vertegenwoordiging in de Benelux. Die vond het in het Lauwse bedrijf Electricea. “Hierdoor kan ons eigen netwerk zich concentreren op de verkoop van de Solterra en kunnen we voor de laadoplossing volledig steunen op onze partner.” Dat Subaru-netwerk omvat 17 dealers in België en 20 in Nederland.

Sterk in advies

Electricea werd in 2019 opgericht en is een zusterbedrijf van Herman Autoparts, een groothandel in auto-onderdelen van verschillende topmerken. “Onze ouders richtten het bedrijf 40 jaar geleden op”, zegt zaakvoerder Jean-Philippe Herman (37). Samen met zus Caroline (39) runt hij beide bedrijven, met vestigingen in Lauwe en Poperinge.

“Alles samen stellen we een twintigtal mensen tewerk, maar we zoeken nog gemotiveerde krachten die onze bedrijfsfilosofie ondersteunen. Als groeiend familiebedrijf spelen we kort op de bal en zijn we sterk in advies. We vinden het belangrijk om ondersteuning te geven aan onze klanten. Electricea heeft een eigen reeks elektrische laadstations. Onze visie is dat een laadpaal niet alleen nuttig en slim moet zijn, maar ook mooi en elegant moet ogen.”

“We bieden ook laadpalen van andere merken aan. Door onze merkonafhankelijkheid hebben we altijd een passende oplossing voor de dealers en hun klanten. Bovendien zetten we onze kennis in voor de training en ondersteuning van dealers en installateurs.”

“We zijn dan ook blij dat een merk als Subaru de meerwaarde van Electricea als partner heeft erkend. We kijken uit naar de samenwerking, niet alleen voor de Solterra maar voor alle toekomstige elektrische modellen.”

Efficiënt en veilig laden

De aanschaf van een elektrische of hybride auto is één ding, het opladen van de batterij is een ander paar mouwen. Een gewoon stopcontact is niet gemaakt om langdurig hoge stroom te leveren, een laadpaal daarentegen zorgt ervoor dat het opladen efficiënt, veilig en slim kan verlopen.

“We verkopen laadoplossingen voor thuis, die zowel binnen als buiten geplaatst kunnen worden, met een enkele of een dubbele aansluiting”, zegt commercieel directeur Brecht Viaene (42) van Electricea. “Een slim laadproces beperkt het laadvermogen op momenten dat er allerlei huishoudtoestellen gebruikt worden. Er zijn ook tal van veiligheidsopties ingebouwd. Zo kan de auto niet vertrekken als het laadstation nog aangekoppeld is. We ontwikkelden een eigen onlineplatform om de laadstations te monitoren en te beheren.”

“Met onze laadpassen kan je overal laden en een app leidt je naar de dichtstbijzijnde laadpaal. We plaatsen ook snellaadstations en voorts geven we opleidingen aan autobedrijven en installateurs. Heel wat bedrijven willen een laadstation aan hun eigen zaak. Dat is zeker en vast het geval in de autosector. Zo tellen we onder onze klanten heel wat individuele concessiehouders van verschillende automerken, carwashbedrijven, Profile bandencentra in Nederland en België…”, besluit Brecht Viaene.

(CB)