Eerste vestiging van Boutique Tonic geopend in Oostkamp

Vrijdag 5 augustus werd de kledingzaak Boutique Tonic in de Kortrijksestraat 86B officieel geopend. Boutique Tonic is een nieuwe kledingwinkel, waarin uitsluitend avondkledij en bijhorende accessoires worden verkocht.

De vestiging in Oostkamp is de eerste Tonic-vestiging in Vlaanderen. “We maken deel uit van een groter geheel met enkele vestigingen in het Waalse gewest. Wij willen vooral dat vrouwen van iedere leeftijd en iedere kledingmaat zich zowel mooi, zelfzeker als gemakkelijk voelen in hun kledij”, weet uitbaatster Pauline Dewulf (24) te vertellen. Om dit te bekomen, staan de medewerkers van Boutique Tonic samen met Pauline paraat om de juiste kledij te voorzien voor iedere gelegenheid. Een brede waaier aan kleur, modellen zowel kort, lang, jumpsuit als maatjes die tot een 48 gaan maakt het mogelijk om voor ieder wat wils te voorzien. Een extra pluspunt aan de collectie van Boutique Tonic is dat deze heel betaalbaar is. Je kan er kleedjes vinden vanaf 50 euro tot rond de 200 euro.

Jeugddroom

Pauline was zelf al klant bij Boutique Tonic in Ronse, waar ze de vacature zag hangen voor de nieuwe winkel in Oostkamp. Ze studeerde mode en met deze winkel is het ook een beetje haar jeugddroom die uitkomt. Er is doelbewust gekozen voor Oostkamp. “Ze wilden geen grootstad, en omdat er al heel wat klanten waren die vanuit Brugge in andere vestigingen kwamen shoppen, was Oostkamp de ideale uitvalbasis voor de Vlaamse vestiging. Mede door de goede verbinding met de autosnelweg en de parkeermogelijkheden in de buurt”, aldus Pauline. “Ik ben superblij dat ik de kans heb gekregen om Boutique Tonic in Oostkamp open te houden.” De winkel is enkel gesloten op zondag, op overige dagen is hij open van 10 tot 18 uur. (GST)