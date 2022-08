Eén van de eerste winkels van speelgoedwinkelketen Fun sluit de deuren in Aartrijke

Speelgoedwinkelketen Fun zal haar filiaal aan de Engelstraat in Aartrijke binnen afzienbare tijd sluiten. Het nieuwe winkelconcept dat Fun wil uitrollen valt er naar verluidt niet te implementeren. “Onze winkel in Aartrijke was een van de eerste filialen van onze keten”, zegt Joyce Desmaele van Fun Belgium. “We zijn voor deze beslissing dan ook niet over één nacht ijs gegaan.” De gebouwen zullen na het vertrek van Fun een nieuwe commerciële invulling krijgen.

Het verhaal van de bekende Aartrijkse speelgoedwinkel gaat terug tot in 1925 wanneer Alfons Coeman een kleine drukkerij opstart aan de Engelstraat in Aartrijke. Zijn vrouw verkocht er schoolartikelen. In 1963 nam zoon Gaby Coeman de zaak over en zijn echtgenote breidde de winkel uit met speelgoed.

Halfweg de jaren tachtig bouwde de familie Coeman een nieuw gebouw aan de overkant van de straat en dit werd “Coemancenter” gedoopt. De klemtoon lag op speelgoed maar ook kantoormateriaal was er nog altijd te koop. Later werd het gamma verder uitgebreid met tuinartikelen.

Extra vestigingen

Zoon Bart Coeman en zijn vrouw stapten in de zaak waarna een expansie volgde. Een eerste extra vestiging werd gerealiseerd in Sint-Andries, daarna volgde Oostende. Dankzij een investeerder kon het bedrijf vanaf 2000 uitbreiden en andere bedrijven overnemen. In 2001 werden Fun in Merksem en Fun Factory in Schilde, Edegem en Merelbeke overgenomen.

De bedrijfsnaam werd gewijzigd in Fun. In de jaren daarna werden onder die naam diverse vestigingen geopend waardoor Fun uitgroeide tot een van de grootste spelers in de vrijetijdsmarkt in België. In juni 2016 verliet Bart Coeman de raad van bestuur en verkocht hij Fun. De huidige CEO is Thierry Quertinmont.

Vernieuwing

Binnen afzienbare tijd stopt het verhaal van de Aartrijkse speelgoedwinkel wel. De sluiting past in de vernieuwing van het winkelconcept. “Al onze Vlaamse filialen worden gefaseerd in een nieuw kleedje gestopt”, zegt woordvoerster Joyce Desmaele van Fun Belgium.

“Ook het assortiment wordt uitgebreid. Naast (buiten)speelgoed, multimedia, zwembaden, feestartikelen en schoolgerief willen wij onze klanten ook verrassen met kledij voor kinderen en volwassenen, beddengoed, decoratie voor thuis, keuken- en tafelgerei, make-up en verzorgingsproducten en zoveel meer. Het nieuwe concept viel evenwel niet toe te implementeren op de Aartrijkse locatie waardoor we ervoor kozen om die te sluiten.”

“Aangezien de Aartrijkse winkel één van de eerst Fun-filialen was zijn we voor deze beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Vanaf 9 november zullen wij onze klanten verwelkomen in een splinternieuwe, hypermoderne winkel in Veurne waar het nieuwe concept helemaal tot zijn recht komt. En onze klanten in Aartrijke nodigen we graag uit in de online winkel fun.be, waar ze 24 uur per dag en zeven op zeven terechtkunnen.”

Timing

Wanneer het Aartrijkse winkelfiliaal precies dicht gaat, is niet bekend. “De timing ligt nog niet vast”, vervolgt Joyce Desmaele. “De administratieve molen draait nog op volle toeren. Zeker is dat onze klanten er nog terecht zullen kunnen voor nieuwe schoolspullen en cadeautjes voor Sinterklaas en Kerstmis. Wat er na de sluiting met de gebouwen zal gebeuren, weten we niet aangezien we geen eigenaar zijn.”

“De directie gaat met alle werknemers – dat zijn er minder dan tien – individueel in gesprek.” Volgens hardnekkige geruchten zou ook het Fun-filiaal in Torhout de deuren sluiten maar daar is volgens Desmaele niets van aan. “Het Torhoutse filiaal blijft voorlopig gewoon bestaan.”

Bart Coeman

De Fun-gebouwen in Aartrijke zijn nog altijd eigendom van Bart Coeman. “Het huurcontract met Fun loopt nog tot eind 2023”, zegt hij. “Als het huurcontract een einde neemt zijn er tal van oplossingen voor een nieuwe commerciële invulling. Maar zolang het huurcontract loopt kan ik daar geen verdere uitspraken over doen. In elk geval zal het altijd een commerciële invulling blijven behouden.”

Fun Belgium stelt een 250-tal vaste werknemers tewerk naast een grote groep tijdelijke krachten. Het bedrijf realiseerde in 2021 een omzet van ruim 77 miljoen euro.

