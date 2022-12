Een jaar na sluiting is er extra uitverkoop in Ardoplant: “Grote korting op kerstartikelen”

Graaf Theodore de Jonghe d’Ardoye en zijn vrouw Brigitte zetten nog de hele maand december tijdens de weekends de deuren van hun tuin- en decoratiecentrum Ardoplant opnieuw open. “Eind vorig jaar stopten we met de winkel, maar we hebben nog heel wat stock aan kerst- en andere decoratie-artikelen over. Die willen we nu met grote korting verkopen, soms tot vijftig procent”, zeggen ze.

Eind 2021 zetten graaf Theodore en Brigitte een definitief punt achter Ardoplant. “Wij bouwden sinds 1981, het jaar dat we trouwden, de zaak uit. Eerst met de kwekerij van vooral rododendrons en in 1991, onder impuls van mijn vrouw Brigitte, ook de winkel”, zegt de graaf, die in zijn vriendenkring als ‘Teddy’ aangesproken wordt.

“Voor ons allebei was dat geen ‘nine to five’-job, maar wel jaren van hard werken”, zeggen de zaakvoerders. “Maar we deden het graag. We gingen vaak beurzen in binnen- en buitenland bezoeken op zoek naar nieuwe collecties decoratie en kerstartikelen. We maakten met ons personeel de winkel zo aantrekkelijk mogelijk met bijvoorbeeld een ‘gedekte tafel’, versierde kerstbomen, sledes, kerstverlichting, enz… Het werd tijd om het eens iets rustiger aan te doen. En omdat geen enkele van ons drie kinderen de zaak wilde verderzetten, besloten we eind vorig jaar definitief met de winkel te stoppen.”

Extra uitverkoop

Het was aanvankelijk niet de bedoeling dat Theodore en zijn vrouw nog een extra uitverkoop zouden organiseren. “Als je zoals wij ieder jaar nieuwe collecties aankoopt, dan is er op den duur geen plaats meer in de winkel voor wat er nog overblijft van de oude collectie en dan stapelt zich dan op in een magazijn. We hebben nog heel wat mooie up-to-date decoratie- en kerstartikelen. Voor ons zijn dat soms ook nostalgische artikelen. En met die extra verkoop komt voor ons even de kerstsfeer van weleer in de winkel terug. Het is beter dat we daar nog iets kunnen mee doen en de mensen kunnen plezieren. Het mag voor ons tenslotte allemaal de deur uit.”

De zaakvoerders hebben ook geen personeel meer. “Tijden die uitverkoopweekends staan we er dan ook alleen voor in de zaak. We moeten het met ons tweeën runnen: de klanten info geven, afrekenen… En dat kan soms wel een beetje geduld vragen van de kopers.”

“We hebben nog heel wat in stock waarmee we de mensen kunnen plezieren”

De winkel wordt ook wel niet zoals vroeger van voor naar achter mooi versierd. “Maar we zorgen er toch wel voor dat verschillende plaatsen in de winkel toch feestelijk uitgedost zijn”, aldus Brigitte. “En zeker een bezoekje waard! Ook al omdat wat we in Ardoplant al die jaren te bieden hadden ‘anders’ is dan wat je in de grote winkelketens kunt kopen. We kochten al die jaren decoratie en dergelijke aan vanuit mijn buikgevoel, van wat onze klanten graag wilden zien!”

Dat buikgevoel heeft mevrouw Brigitte honderd procent. Dat merkten we op toen we haar zagen stralen toen we even door de winkel liepen en een kerstman op een ‘oude’ slede voorbijliepen…

Openingsuren

Het zal voor de graaf en zijn vrouw ‘raar’ doen als het nu na Nieuwjaar helemaal gedaan is met de winkel. “Er komt zeker geen extra verkoop meer volgend jaar”, zeggen ze.

De kwekerij zet graaf Theodore wel nog verder, maar dan voor de groothandel. En ze wonen bij de zaak. Van in het spreekwoordelijke ‘zwarte gat’ vallen zal er geen sprake zijn.

