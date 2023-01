Droomboom opent op 30 januari

Terwijl in de gemeenteraad werd gediscussieerd over de steun aan kinderopvanginitiatieven, organiseerde opvang De Droomboom een opendeurdag. Eind deze maand gaat de opvang officieel open.

In de Halve Stepsteenweg hield uitbaatster Thari Lams al een geslaagde opendeur van de opvang. “Een waar succes, want bijna de hele dag door kregen we heel wat bezoekers over de vloer om met onze werking kennis te maken”, zegt Thari.

Volzet

“Intussen zijn alle zeventien opvangplaatsen volzet. We hebben intussen ook de afspraken vastgelegd voor een zogenaamd ‘wenmoment’, voorafgaand op de officiële opening op 30 januari. Dan kunnen wij de kinderen in kleine groepjes leren kennen en omgekeerd. Tegelijk kunnen de ouders wennen aan het afgeven van hun kindje zonder dat het meteen van moeten is. Ik ben heel tevreden over de manier waarop de overdracht is gebeurd: de papieren werden getekend, de sleutel is overhandigd en we konden meteen de inrichting naar onze hand zetten.”

Bart Lagae en Sophie De Voensel uit Zevekote kwamen op bezoek met Pierre-Alexander en de kleine Rembrandt. De jongste spruit van het gezin krijgt een plaatsje in de opvang.

