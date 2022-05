Drie Nieuwpoortse jachtclubs organiseerden protestvaart tegen zeeboerderij Colruyt

Zondagmiddag voeren meer dan 100 pleziervaartuigen onder zwarte vlag de Nieuwpoortse vaargeul uit, richting Zeeboerderij Westdiep waar Colruyt mosselen, oesters en zeewier wil kweken. Een doorn in het oog van vissers en pleziervaarders… Met de steun van het Nieuwpoortse stadsbestuur en burgemeester Geert Vanden Broucke, heel wat vissers en zelfs landbouwers organiseerden de drie Nieuwpoortse jachtclubs deze protestvaart tegen het inpalmen van zee en land door Colruyt.

Noch het stadsbestuur, noch de vissers, pleziervaarders of de boeren zijn tegen een zeeboerderij, maar wel tegen de locatie en betreuren vooral het feit dat ze niet mee aan tafel mochten zitten bij die beslissing. Daarom vrezen de jachtclubs het ergste en trekken ze aan de alarmclub: “Colruyt is met een grootschalige operatie bezig met het opkopen van landbouwgronden ten koste van de boeren en het inpalmen van zeegebieden ten kosten van de visserij en de waterrecreatie”. Het stadsbestuur werd door de Raad van State al in het ongelijk gesteld toen ze de omgevingsvergunning hadden aangevochten.

Maarten Desloovere van de Vlaamse Yachtclub Nieuwpoort: “We betreuren dat onze jachtclubs genegeerd werden om mee aan de onderhandelingstafel te zitten bij de beslissing over de locatie, ongeveer 4 km voor onze kust. Mocht die ergens anders zijn gepland, zou het een heel ander verhaal zijn! Alleen al onze club telt bijna 1000 leden en in de jachthaven liggen er zo’n 2000 vaartuigen. Eerst en vooral is er een veiligheidsprobleem, ondanks het feit dat Colruyt beweert dat de zeeboerderij goed is afgebakend met een veiligheidszone. Momenteel zien vaartuigen alleen nog maar een aantal boeien liggen. Concreet betekent de zeeboerderij dat vaartuigen een grote omweg moeten maken om de zeeboerderij letterlijk te ‘omzeilen’. Het gaat om een oppervlakte van 16 vierkante kilometer, de grootte van heel Oostende! Voor zeilboten die sowieso al niet in een rechte koers varen en maximum 10 km per uur varen, betekent dit dat ze twee uur extra tijd nodig hebben als ze richting Oostende varen en omgekeerd! Ze mogen namelijk ook niet door de schietzone van Defensie varen… Dat dit ook voor de vissers nefaste gevolgen heeft, daar hoef ik geen tekeningetje bij te maken…”

Marien Ruimtelijk Plan

Toch blijven de jachtclubs en het stadsbestuur hoop koesteren dat de plannen alsnog kunnen worden gewijzigd om de zeeboerderij richting westen in plaats van aan de oostkant uit te breiden. “Gisteren hebben we de zeeboerderij nog eens aangekaart bij het bezoek van Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee”, zegt Maarten Desloovere.

Colruyt verdedigt zich en blijft zwaaien met het feit dat de locatie werd bepaald door het Marien Ruimtelijk Plan van de federale overheid. Colruyt is overtuigd van de troeven van een innovatieve zeeboerderij, die volgens hen niet ‘in het vaarwater’ komt van het eeuwenoude vissersambacht.

“De eerste longlinesystemen (hangcultuurtechnologie) zijn ondertussen geïnstalleerd in het westelijke deel van zone C”, liet Hanne Poppe, persverantwoordelijke bij Colruyt onlangs weten. “Deze lijnen worden bevestigd aan een centraal touw dat door middel van schroefankers verankerd is. Nu de eerste lijnen in het water liggen kan het mosselzaad zich hechten op de touwen en doorgroeien tot volwaardige mosselen. We willen ten alle tijden vermijden dat boten verstrikt zouden raken in de lijnen. Vanaf nu is het daarom des te belangrijk dat zeevarenden de veiligheidsmarkering met kardinaalboeien rond de zone respecteren en de richtlijnen van de overheid volgen. Om de veiligheid van de zeevarenden te garanderen is er een monitoringssysteem actief dat 24/7 de bewegingen in de zone registreert. Voor de officiële inhuldiging van Zeeboerderij Westdiep kijken we naar deze zomer.”