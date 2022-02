‘Doen in Diksmuide’ trekt nieuwe zaken aan: Project tegen leegstand werkt

Om de leegstand in Diksmuide tegen te gaan, werd het project ‘Doen in Diksmuide’ gestart. Dit project resulteerde nu al in vijf nieuwe handelszaken, een pop-upwinkel, twee panden die in de startfase zitten en er zijn nog zes nieuwe starters die interesse tonen.

Begin 2021 werd in Diksmuide gestart met een bevraging aan de inwoners naar hun winkelgedrag, koopbinding en beoordeling van het winkelgebied in Diksmuide centrum per type goederen. Er kwamen 751 antwoorden binnen met 820 suggesties naar het type handelszaken die in Diksmuide ontbreken en daarnaast ook 394 verbeterpunten voor Diksmuide-centrum.

“De leegstand van handelspanden bedraagt 10 procent, waarmee Diksmuide onder het gemiddelde van West-Vlaanderen blijft. Uit de bevraging blijkt dat 25,5 procent van de inwoners graag een schoenenwinkel voor het hele gezin wil in Diksmuide, 25,2 procent ziet graag een kledingzaak voor het hele gezin en zeker voor heren en kinderen zich vestigen in Diksmuide en 7 procent zou blij zijn met een elektrozaak”, zegt Stijn De Meurisse, coach leegstand van ABM. “Wat de verbeterpunten betreft, komt op de eerste plaats het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, meer rotatie, meer variatie in het aanbod en het aanpakken van de leegstand naar voor.”

Premies voor starters

Stad Diksmuide nam adviesbureau ABM Urban-Impact onder de arm en startte een campagne om de leegstand tegen te gaan. “Startende ondernemers kunnen via de database van Bizlocator op zoek naar bedrijfsvastgoed. Stad Diksmuide maakt hierbij de vertaling van de fiche die door pandeigenaar of makelaar werd gemaakt naar Bizlocator. Daarnaast blijft er een interactie tussen makelaars en pandeigenaars en wordt alle informatie en communicatie gevoerd op de website doenindiksmuide.be. Panden in de kijker krijgen een herkenbare sticker.” Heel belangrijk voor nieuwe starters zijn de ondersteunende maatregelen. “POM West-Vlaanderen geeft premies aan startende zaken en daarbovenop geeft stad Diksmuide extra steun. Er zijn verschillende soorten premies: een voor een pre-traject, voor een pop-up traject, voor een starterstraject en voor een vestigingstraject. De premies starten vanaf 1.000 euro van de POM met 200 euro van stad Diksmuide. Alle info is te vinden de website”, aldus Stijn De Meurisse.

Nieuwe zaken

Het project ‘Doen in Diksmuide’ bewijst al dat het werkt want sinds vorige zomer kan men in Diksmuide bij verschillende nieuwe zaken in het centrum winkelen. In de IJzerlaan openden nachtwinkel Pak en de Kringwinkel, in de Kiekenstraat Deux Elles Bébé en N-Druk, in de Gen.Baron Jacquesstraat Obbafrikaans en pop-up Maison Saints & Bullies. Verder zitten nog een paar zaken in de startfase: op de Grote Markt 40 theespeciaalzaak Pure T en op de Grote Markt 26 een artisanale chocolade- en ijsjeszaak waarvan de naam nog niet bekend is. Verder zijn er nog een zestal zaken die interesse hebben om zich in het centrum van Diksmuide te komen vestigen. In de IJzerlaan een natuurwinkel met koffie- en theecorner en een decoratiezaak. In de Gen. Baron Jacquesstraat de traiteur Healthy food en een delicatessenzaak, die een optie heeft op nummer 21, een schoenenwinkel, textieldrukwerk voor het bedrukken van kledij en een pitta-takeaway.