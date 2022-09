Doek valt over kaasspeciaalzaak Epoisses en kinderboetiek door aanhoudende werken vlak voor hun deur

Veronique Deman, van de kaasspeciaalzaak Epoisses op de Steenakker in Wervik, gooit de handdoek. Eind deze maand sluit ze de deuren. Voornaamste reden zijn de wegen- en rioleringswerken vlak voor haar deur. “We kunnen nog zes maanden verder doen en volhouden, maar tegen dan gaan de werken niet gedaan zijn en zijn onze centen op”, vertelt Veronique.

“Al onze spaarcenten waarvoor we dag en nacht hebben geknokt. Ik ben niet kwaad, maar woedend. Tot aan het bouwverlof ging het met de werken goed, maar dan lag het wekenlang stil omdat de klinkers niet werden geleverd. Maandag werden de werken eindelijk hervat. Straks komt de herfst en winter er aan.”

Na Epoisses stopt aan de overkant van de Steenakker in Wervik nu ook baby- en peuterboetiek My Little Beauty. “Mijn wintercollectie is net geleverd”, zegt zaakvoerster Miranda Joseph. “Kijk mijn dozen staan daar. Gelukkig heb ik met mijn dochter Melissa nog mijn schoonmaakbedrijf Sisters Clean. Door de werken wordt het hier altijd maar slechter. Ik heb het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Jammer van mijn centen.”

Er werd gezegd dat er voor de handelszaken altijd passage zou zijn. Kijk buiten maar eens goed rond

In het handelspand bevond zich jarenlang Schoenen Els. De ligging middenin het centrum was uiteraard een pluspunt. Uiteraard in de periode voor de wegen- en rioleringswerken op de Steenakker.

Oppositiepartij N-VA en ondernemersorganisatie Unizo wilden de heraanleg van de Steenakker uitstellen om de handelaars na corona wat ademruimte te geven. “Ik ga hiermee vast en zeker akkoord, na de pandemie hebben de handelaars geen tijd om op adem te komen. Er werd verteld dat de uitvoering zou gebeuren in drie fasen, maar nu ligt het allemaal open. Ook werd gezegd dat er voor de handelszaken altijd passage zou zijn. Kijk buiten maar eens goed rond.”

Beide handelszaken komen niet in aanmerking voor de hinderpremie. “Er is nog passage mogelijk en ligt het tot vlak voor onze deur niet open en komen we daardoor niet in aanmerking voor de hinderpremie”, zegt Veronique van Epoisses.

“Toen men hier op de hoek met de Molenstraat begon, was mijn winkel niet bereikbaar. Ik had toen geen recht op een hinderpremie omdat mijn schoonmaakbedrijf hetzelfde btw-nummer heeft als hier. Ik stuurde het Agentschap Innoveren & Ondernemen foto’s door over de situatie aan mijn winkel en de onbereikbaarheid, maar niks mocht baten.” (EDB)