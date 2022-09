Dit zijn de drie finalisten voor West-Vlaamse KMO van het Jaar

Jaarlijks verkiest ondernemersorganisatie Unizo West-Vlaanderen een West-Vlaamse KMO van het Jaar. Na lang beraad van de jury kwamen Deprez uit Kortemark, ACD uit Roeselare en Umbrosa uit Roeselare uit de bus als gelukkigen.

De drie finalisten zijn bepaald door de jury op basis van ingediende dossiers. “Er was ook dit jaar heel wat enthousiasme om deel te nemen aan de wedstrijd, dus het was geen makkelijke klus om een selectie van drie te maken”, zegt Vincent Kint, gedelegeerd bestuurder van Unizo West-Vlaanderen. “Het zal ongetwijfeld nog een moeilijkere opdracht zijn om een winnaar te kiezen.”

Umbrosa

Christophe Haemers © GF

‘Unique shade design’ is de slogan van het Roeselaarse bedrijf Umbrosa en er is geen betere om te beschrijven waar het bedrijf voor staat. Umbrosa is namelijk gespecialiseerd in stijlvolle en duurzame schaduwoplossingen voor de residentiële en de projectmarkt. Alle producten worden in België ontwikkeld en geproduceerd. Het gamma bestaat uit zeven parasolcollecties, een collectie schaduwzeilen en vier parasolvoeten. Naast heel wat projecten in verschillende landen bereikten ze in april 2022 een nieuwe mijlpaal. Umbrosa verkoopt nu ook rechtstreeks in de Verenigde Staten.

ACD

Willem, Lieven en Cristof Develter © GF

Aluminium Constructie Develtere is al meer dan 30 jaar de referentie in Benelux en Frankrijk in het produceren en commercialiseren van hobbyserres, tuinkamers, carports, terras- en tuinoverkappingen. Net als Umbrosa is ACD gevestigd in Roeselare. Het bedrijf heeft meer dan 800 professionele verkooppunten en daardoor gegroeid tot een echte internationale speler. Niet alleen de verkooppunten zorgen voor een adequate en kwalitatieve lokale ondersteuning, ook de regionale gecertificeerde monteurs. Deze vakbekwame monteurs monteren de ACD® producten met de grootste zorg en hebben daarbij oog voor detail en afwerking.

Deprez

Deprez is een Kortemarks bedrijf gespecialiseerd in machinebouw. Het bedrijf is actief in verschillende sectoren bijvoorbeeld in de voedingssector. Denk maar aan volautomatische installaties voor de ontvangst, reiniging en opslag met hoge capaciteit voor aardappelen en wortelen. Ook voor recyclage bouwt Deprez installaties. Bulk handling en interne logistiek zijn geen onbekende zaken voor hen. Van installaties die kunnen lossen en laden tot en met de opslag van droge bulkgoederen, tot een automatisch magazijn specifiek gericht op de KMO.

Op 13 oktober 2022 wordt de winnaar gekozen tijdens de verkiezingsshow in de stadsschouwburg van Kortrijk. Meer info over die avond is te vinden op kmogala.be. (LVC)