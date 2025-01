Dienstenchequebedrijf neemt intrek in voormalig restaurant in Moorslede: “Aanleg van een tuin volgt”

De Klaver is het nieuwe jaar gestart op een nieuwe locatie. Het dienstenchequebedrijf huist voortaan op de plek waar vroeger het iconische restaurant De Rembrandt gevestigd was. “Een uitstekende, zichtbare locatie.”

Dienstenchequebedrijf De Klaver was sinds 2006 gevestigd op de Marktplaats in Moorslede. “We huisden in ‘De Schaere’, een mooi, maar verouderd gebouw. Vernieuwingen drongen op. In onze zoektocht kwamen we niet uit op een renovatie, maar botsten we via Immo Derveaux op Gasthof Rembrandt”, aldus Gert-Jan Hovaere, medezaakvoerder van De Klaver. Het voormalige restaurant in Moorslede was jarenlang een vaste waarde in de gemeente. De horecazaak stond echter al een tijdje leeg. “Samen met Immo Derveaux werkten we een toekomst voor de site uit.”

In 2023 ging Gasthof Rembrandt tegen de vlakte en konden de plannen uitgewerkt worden. De Klaver is het nieuwe jaar gestart op hun nieuwe locatie. “Ons gedeelte bestaat uit drie ruimtes. Vooraan is het bureaugedeelte van waaruit Annick Maes en ikzelf de werking van De Klaver coördineren”, aldus medezaakvoerder Jasmijn Deceuninck. In de nieuwbouw is er ook een shop geïntegreerd waar iedereen terecht kan voor de aankoop van schoonmaakproducten.

“Van parketreinigers tot vuilniszakken of schoensmeer.” Het achterste gedeelte van de nieuwbouw wordt ingepalmd door het strijkatelier van De Klaver. “Onze vier strijksters zijn daar aan de slag. Onze 61 poetshulpen gaan de baan op. We bereiken momenteel zo’n 400 huishoudens in Moorslede en omstreken”, aldus Gert-Jan Hovaere.

Architectenbureau

De Klaver is alvast blij met de nieuwe locatie. “Erg zichtbaar en de vele ramen zorgen voor veel lichtval. We hebben nu al een ruimte waar onze poetshulpen terecht kunnen tijdens hun pauze, dit jaar starten we ook met de aanleg van de tuin.” Binnenkort neemt ook Immo Derveaux haar intrek langs de Roeselaarsestraat. Het bovenste gedeelte van het gebouw, een appartement en een penthouse, is inmiddels ook al bewoond. Ook de toekomst van ‘De Schaere’ op de Marktplaats is verzekerd. Daar komt er in de toekomst een architectenbureau.

(BF)