Dex Ieper en Boss2 slaan voortaan de handen in elkaar in Ieper

Na het overlijden van Jacques Planckaert van Euro-Cars verhuisde DEX Ieper sinds kort naar de Kruiskalsijdestraat 46. Het sloeg daarvoor de handen in elkaar met Boss2, dat op zijn beurt dan weer deel uitmaakt van Garage Bossaert.

Garage Bossaert zag in 1976 het levenslicht in Kemmel via Luc Bossaert, die onlangs overleed. Zoon Steven is momenteel de verantwoordelijke in de Kemmelse vestiging. Bijna 20 jaar geleden opende er een tweede filiaal in Ieper in de Kruiskalsijdestraat 36 via Kristof Bossaert en zijn vrouw Evelien De Cock. In 2018 openden zij een nieuwe vestiging in het voormalige gebouw van het Wit-Gele Kruis, gelegen in de Kruiskalsijdestraat 46. Onder de noemer Boss2 groeide deze tak van het bedrijf uit tot een belangrijke speler op de markt van de tweedehandswagens. Robin Depoorter (43) is sinds de opstart van Boss2 daar de verantwoordelijke. “Voordien had ik al tien jaar ervaring als aftersales manager bij een ander bedrijf in de autosector”, vertelt de Zonnebekenaar. “Met Boss2 kenden we de laatste jaren een mooie groei en dat ging niet onopgemerkt voorbij. Eind april sloegen we de handen in elkaar met DEX. Deze bundeling van krachten zorgt voor een stevige uitbreiding van het aanbod. We beschikken over een indoor en outdoor showroom van 50 wagens. Het aanbod is heel gevarieerd: van een Fiat 500 tot een BMW X4. Je kan hier terecht voor alle budgetten en alle merken. Bovendien blijft de service van Garage Bossaert behouden, want we beschikken over een eigen atelier. Iedereen is daar welkom om zijn of haar wagen te laten herstellen. Service tijdens en zeker ook na de verkoop is voor ons cruciaal.”

Winkelconcept

Robin is tevreden over de eerste weken. “Mensen zien DEX dat een hoofddepot in Hooglede heeft meer als een winkelconcept en zo merk je meer laagdrempeligheid. We zijn vooral actief op de particuliere markt en zetten sterk in op het one-stop principe. Dat wil zeggen dat we ook financiering en verzekering aanbieden.”

Dex Ieper is gelegen aan de Kruiskalsijdestraat 46 in Ieper, info@boss2.be; 0460 95 38 55 of 057 22 10 80. Open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en 13 tot 18 uur, op zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Gesloten op zondag.