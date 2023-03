Dankzij Stefaan heeft De Mokker opnieuw een buurtwinkeltje

Stefaan Rondelez heeft in zijn huis in de Westmeetstraat in De Mokker onlangs zijn buurtwinkel ’t Wienkeltje geopend. “Er was in De Mokker vroeger altijd een buurtwinkel, en met die traditie wilde ik opnieuw aanknopen.”

Al enkele maanden zijn er in Koekelare grote wegenwerken aan de gang, waardoor het gehucht De Mokker moeilijk bereikbaar is. Mensen van De Mokker moeten flink omrijden om naar de winkels in Koekelare te gaan. Dat bracht Stefaan Rondelez (45) op het idee om een buurtwinkel te beginnen.

“Net door de grote wegenwerken in onze gemeente gingen we veel sneller open dan gepland. We zijn trouwens ook vanuit Leke vlot bereikbaar”, zegt hij enthousiast. “Er was vroeger altijd een buurtwinkel in De Mokker en met die traditie wilde ik opnieuw aanknopen. Bovendien is mijn winkel perfect combineerbaar met mijn ander zelfstandig werk.”

Zelfstandig computerfreak en hersteller Stefaan Rondelez is van alle markten thuis. Hij weet alles af van computers, is een verkoper in hart en nieren, en graveert in hout met zijn laser.

’t Wienkeltje is ingericht in een vrije ruimte in zijn huis. “We verkopen voedingsproducten zoals melk, suiker of conserven, maar ook vuilniszakken, sigaretten, drank en snoepgoed. En we zijn een erkend Lottopunt en sinds half maart ook een afhaalpunt van pakjesbezorger PostNL. En in de toekomst gaan we misschien ook kranten verkopen.”

’t Wienkeltje is van dinsdag tot en met vrijdag open van 7 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur, op maandag van 15 tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot 12 uur en van 15 tot 19 uur, en op zondagvoormiddag. (EV)