Crafty Potions zoekt overnemer: “Ik zal de mensen het meest missen. Ook zij zijn overdonderd van het nieuws”

Jef Stuyck (41) zoekt voor zijn geliefde fantasy loungebar in de Sint-Jansstraat een overnemer. Crafty Potions is dé place to be waar je gezelschapsspelletjes kan spelen in de sfeer van een middeleeuwse taverne. “Het is met pijn in het hart, maar door persoonlijke redenen zal ik stoppen met de zaak.” Jef houdt Crafty Potions wel nog open tot er een koper is.

Crafty Potions bestaat al meer dan vier jaar, waarvan de eerste twee jaren in de Potterijstraat. In de Sint-Jansstraat, goed voor een gelijkvloers van 350 m², bouwde Jef verder aan zijn middeleeuws taverne. “Ik heb er al redelijk wat elementen in verwerkt zoals de tonnen, aardse kleuren, de vlammetjes buiten, de verlichting binnen. Ook de toverdrankjes in de bar scoren heel goed. Zo kon je een health potion bestellen, een glas in de vorm van een hartje met rode vloeistof (honingwijn met kersen) of een mana potion in een kolf met blauwe vloetsof (licht bittere mocktail).”

In Crafty Potions kan je verschillende “toverdrankjes” bestellen, zoals de gin tonic Venom en een mana potion. © Crafty Potions

Het is te zien aan zijn klantenbestand dat het concept mensen smaakt, met zo’n 1.500-tal registraties voor zijn zelfgemaakte app. “Afhankelijk van periodes komen verschillende mensen over de vloer. Studenten, maar ook volwassen die graag bordspellen spelen. Een derde van mijn klantenbestand is internationaal.”

Crafty Potions bevindt zich in de Sint-Jansstraat. © MD

Jef hoopt dat zijn concept onder een andere uitbater kan verder bestaan. “Ik zal de mensen het meest missen. Ik praat met iedereen die hier binnenkomt. Ook zij zijn overdonderd van het nieuws. Ze willen natuurlijk dat Crafty Potions – een uniek concept in de regio – verder wordt gezet. Daarenboven betaal je in de overnameprijs natuurlijk vooral voor mijn klantenbestand. Een ander concept zou een ander publiek lokken, maar het is zeker mogelijk. De meubels zijn perfect te gebruiken voor een horecazaak.”

Crafty Potions is op dinsdag, woensdag en vrijdag van 17 uur open, op zaterdag en zondag vanaf 15 uur. Telkens tot middernacht. Interesse om de zaak over te nemen? Spring gerust eens binnen of mail Jef via jef.stuyck@craftypotions.com.