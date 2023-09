Tegenslag voor Coucke en Versluys: provincie vernietigt vergunning voor drijvend terras aan hotel La Réserve in Knokke-Heist

Er komt voorlopig géén drijvend terras op het Zegemeer in Knokke-Heist. Luxehotel La Réserve had daar een aanvraag voor ingediend, maar na beroep van omwonenden heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de vergunning nu vernietigd. Bij oppositiepartij N-VA reageren ze opgelucht. “Dit was alweer een voorbeeld van onzorgvuldig bestuur. Gelukkig pikken inwoners dit niet langer”, zegt de partij.

Als het van Marc Coucke en Bart Versluys afhangt, krijgt hun luxehotel La Réserve in Knokke-Heist er een terras óp het aangrenzende Zegemeer bij. De ondernemers deden daar een aanvraag voor en het gemeentebestuur kende eerder dit jaar onder voorwaarden een omgevingsvergunning toe. Het schepencollege ging onder andere te rade bij het Agentschap Natuur en Bos, maar ook zij gaven gunstig advies. “Ter hoogte van het geplande terras is er geen waardevolle oevervegetatie aanwezig. Er worden door de aangevraagde werken geen negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden verwacht”, klonk het in hun beoordeling.

Het ontwerp voorziet in het bouwen van een drijvend terras op het Zegemeer. Ter hoogte van hotel La Réserve wordt vanaf de oever een loopbrug met een breedte van 2 meter en een lengte van 9,44 meter voorzien. Voor het plaatsen van de loopbrug dient een gedeelte van de oever te worden afgegraven en versterkt. De loopbrug geeft uit op een rond ponton, ingericht met ligbedden en een bar met antracietkleurige parasol. Het ponton wordt afgebakend met meerpalen en natuurkleurige hardhouten balustrade met staalkabels. Ook het ponton en de loopbrug worden in hardhout uitgevoerd. Het terras is enkel toegankelijk voor de gasten van het hotel.

Bezwaar

Alleen tekenden verschillende omwonenden bezwaar aan bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Zij vreesden onder andere voor extra lawaaihinder, het verstoren van het landelijk uitzicht en het verstoren van het rust- en broedgebied van diverse vogels. De aanvraag zou ook in strijd zijn met het GRUP. Nu krijgen ze gelijk. De deputatie vernietigt namelijk de omgevingsvergunning, blijkt uit het vernietigingsbesluit. “In tegenstelling tot hetgeen het college in zijn beslissing heeft gesteld wijkt de aanvraag wel degelijk af van het GRUP”, klinkt het onder andere. “Het aanleggen van een ponton met ligbedden dat exclusief wordt voorbehouden aan de hotelgasten van La Reserve betreft dan ook geen rustpunt in de zin van het GRUP.”

Oppositiepartij N-VA maakte dat bekend en reageert opgelucht. De partij haalt ook uit naar het schepencollege. “Het is beschamend hoe men het eigen Ruimtelijk Uitvoeringsplan misbruikt om dit toch maar te kunnen vergunnen. Wat nu vergund werd, is niet publiek toegankelijk, maar puur privé voor de hotelgasten. Het privaat belang van één organisatie werd boven het algemeen belang van Knokke-Heist geplaatst”, klinkt het in een statement.

Tegen deze beslissing is wel nog een jurisdictioneel beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (MM)