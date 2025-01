Marc Coucke en Bart Versluys vragen opnieuw vergunning aan voor drijvend terras op Zegemeer in Knokke-Heist

Anderhalf jaar nadat hun vergunning werd vernietigd, hebben Bart Versluys en Marc Coucke een nieuwe aanvraag ingediend voor een luxueus ponton op het Zegemeer in Knokke. Hun plannen stuitten op verzet van buurtbewoners, maar volgens de hotelleiding is de ongerustheid nergens voor nodig. “Het wordt géén feestlocatie, wél een oase van rust”, zegt general manager Yannick Bouts. Al blijft het afwachten of ze nu wél een vergunning krijgen.

Als het van Marc Coucke en Bart Versluys afhangt, krijgt hun luxehotel La Réserve in Knokke-Heist – dat sinds afgelopen zomer met vijf sterren pronkt – er een terras óp het aangrenzende Zegemeer bij. De ondernemers deden daar in 2023 al een aanvraag voor en het toenmalige gemeentebestuur kende toen onder voorwaarden een omgevingsvergunning toe. Alleen stuitten de plannen op verzet van omwonenden.

Loopbrug

Het ontwerp voorzag in het bouwen van een drijvend terras op het Zegemeer. Ter hoogte van hotel La Réserve wordt vanaf de oever een loopbrug met een breedte van 2 meter en een lengte van 9,44 meter voorzien. De loopbrug geeft uit op een rond ponton, ingericht met ligbedden en een bar met antracietkleurige parasol. Het ponton wordt afgebakend met meerpalen en natuurkleurige hardhouten balustrade met staalkabels. Ook het ponton en de loopbrug worden in hardhout uitgevoerd.

Bezwaar

Verschillende buurtbewoners tekenden bezwaar aan bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen. Zij vreesden onder andere voor extra lawaaihinder, het verstoren van het landelijk uitzicht en het verstoren van het rust- en broedgebied van diverse vogels. De aanvraag zou ook in strijd zijn met het GRUP. Eind 2023 kregen ze ook gelijk. De deputatie vernietigde namelijk de omgevingsvergunning. “In tegenstelling tot hetgeen het college in zijn beslissing heeft gesteld wijkt de aanvraag wel degelijk af van het GRUP”, klonk het onder andere. “Het aanleggen van een ponton met ligbedden dat exclusief wordt voorbehouden aan de hotelgasten van La Reserve betreft dan ook geen rustpunt in de zin van het GRUP.”

Nieuwe aanvraag

En toch geven Coucke en Versluys niet op. Ze dienden recent een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag in om alsnog het ponton te mogen bouwen op het water, bevestigt Yannick Bouts, general manager van La Réserve. “We zijn aan de slag gegaan met de opmerkingen van onze omwonenden en hebben die meegenomen in onze aanvraag”, zegt Bouts. “Kijk, in onze onmiddellijke omgeving hebben we zo’n 150 buren. Het is normaal dat de meningen over een bepaald project verschillen. Maar wij willen nogmaals duidelijk stellen dat het ponton de rust voor de omwonenden absoluut niet zal verstoren. Integendeel, het wordt een oase van rust waar mensen kunnen zonnebaden en tot rust komen. Géén feestlocatie dus. We zullen zien hoe onze aanvraag onthaald wordt”, aldus Bouts, die nog niet kan zeggen wanneer er duidelijkheid verwacht wordt over de aanvraag.

Geen uitspraken

Bij het gemeentebestuur kunnen ze vooralsnog geen uitspraken doen. “We nemen akte van de aanvraag, maar zolang de procedure loopt kunnen en willen we ons daar niet over uitspreken”, zegt burgemeester Cathy Coudyser (Inzicht). (MM)